依法行憲 回歸九二共識

2018年12月26日 04:11 中國時報 郁慕明

12月25日是中華民國行憲紀念日，儘管71年走來經過多次修憲，以及政治上的顛簸動盪，但始終還能夠堅持「一個中國」的根本方針，並且以「統一的中國」為大綱；在現狀上更有以憲法為張本的《兩岸人民關係條例》界定兩岸關係。可以說，這部憲法也已經為未來的兩岸關係奠定了統一的根本方向。

獨派人士在九合一選前提出東奧正名公投，投票結果證明了任何台獨走向的政治動作都不被大多數人民所接受，雖然民進黨政府全力反對九二共識，然而兩岸關係冷和的結果造成台灣經濟蕭條，外交一籌莫展，全民有如悶在大悶鍋裡，韓流效應製造了民眾一個出氣口，選舉結果證明九二共識才是民心所向。

根據旺旺中時媒體的最新民調，有超過6成的民眾支持九二共識，而且一向被認為綠營鐵票的中南部地區，包括中彰投和高屏區的支持率都高過北北基地區，這種現象值得重視。雖然很多人不明白九二共識的真正意涵，但是「人進得來，貨出得去，台灣發大財」就是九二共識的經濟內涵，大家都聽得懂，從觀光業蕭條帶動的連鎖效應，中南部人感受最深刻，這也是台中、彰化和高雄綠地變藍天的最主要原因。

至於九二共識的政治意涵其實就是「一中憲法」，台灣方面可以主張以《中華民國憲法》為本的一中，大陸方面可以主張以《中華人民共和國憲法》為本的一中，雙方展開和平發展的共同理想，為人民創造美好的生活。這也是馬政府時期所選擇的道路，當時兩岸無論在經濟、外交都互榮互利，但是馬總統卻主張「不統、不獨」，最近又說「不排斥統一」，學法的人連「一中憲法」都不敢正面解讀，也難怪太陽花學運一衝撞，就把政權拱手交出去。

蔡英文則是依據憲法宣誓為中華民國總統，卻不願意承認中華民國這個國家，外交部還通令用「台灣」或「中華民國台灣」這些不倫不類的國家稱號，說穿了就是想搞「一邊一國」。連自己的憲法都不願意承認，要國際社會如何認同你？

高雄市長韓國瑜就很清楚地表示，他會在「九二共識，一中各表」的基石下和大陸交流，而且他會適時喊出中華民國，這就是依法行憲。韓國瑜的造勢場合都是中華民國國旗，韓流的席捲全台，也說明了民意對於《中華民國憲法》的支持。

依照《中華民國憲法》，中華民國是中國，而且是要追求未來統一的中國，身為國家元首不願意依法行憲，的確是人民最大的悲哀，不過這也是人民的選擇。這一切的後果，國民黨的軟弱得付一半責任，國民黨過去追求「自由、民主、均富的統一中國」理想已蕩然無存，只在韓國瑜身上重現。

2020年總統大選又屆，各政黨的候選人如果不能明確提出憲法的主張，也必然無法獲得民眾的支持。在此行憲紀念日，深盼各政黨體會憲法一中的意涵，回歸九二共識，邁向終極統一的國家目標。

（作者為新黨主席）

(中國時報)