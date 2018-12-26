兩岸城市交流 擋不住的趨勢

2018年12月26日 04:11 中國時報 謝志傳

此次九合一大選結果證明，多數民眾想拚經濟，拒絕意識形態與製造悲情。過去兩年多來，民進黨政府拒不承認「九二共識」，造成兩岸關係急凍，也促使民眾體認到何為「兩岸關係不好，台灣不會好。」

這次不少縣市長當選人在競選時提出支持九二共識，也獲得選民認同，儘管許多人對於九二共識的內涵與意義不甚了解，但卻知道九二共識對於兩岸交流與台灣的經濟很重要。

尤其是高雄市長韓國瑜在競選過程中明白指出，他支持九二共識，也希望在此基礎上與對岸城市進行交流，他的主張也獲得選民認同。此次選舉結果亦可視為台灣民眾對九二共識的最新民意，既然民進黨政府過去不承認九二共識，在選後的兩岸關係上是否要改變立場呢？如不改變現有態度，未來兩岸關係可能變成中央冷與地方熱的現象。

中央冷意味著兩岸關係一如以往，官方協商機制持續中止，大陸對於台灣的訊息已讀不回，兩岸關係的僵持持續到下次大選。而地方熱可以分為兩種情況：首先，藍營縣市可能集體赴大陸進行交流，也可以向大陸賣農漁產品，藍營縣市的民眾開心發財。反觀綠營縣市只能乾瞪眼，在地方首長仍堅持城市交流不設前提的情況下，不僅無法登陸交流，更無法將其縣市的產品賣出去。

再者，此次選舉改變了藍綠版圖，因為兩岸關係不佳，急速萎縮的陸客團可能再掀起赴台旅遊熱潮。由於藍營縣市版圖擴大，將更方便安排陸客團的行程，觀光業期盼許久的甘霖似乎即將來臨。儘管綠營縣市長也歡迎陸客團前往旅遊，但在大陸民眾對於綠營縣市的疑慮未消除的情況下，陸客團是否會赴綠營縣市觀光則是未知數。

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問時表示：「在經濟這塊，人民要過好日子，當高雄市民傳遞這個訊息，希望中央要重視」；而接觸到或碰觸到兩岸的問題時，「希望中央能尊重地方」。這是韓國瑜一貫希望高雄拚經濟的態度，不要再像過去一樣執著在意識形態。

新當選的縣市首長25日上任之後，想必能體會到選民的付託，全力拚經濟。在「九二共識」的基礎上，可以預見的是兩岸城市的交流勢必熱絡，兩岸關係即將開始轉變。不管民進黨政府是否改變對於九二共識的態度，或是依舊為了討好獨派拒絕承認九二共識，藍營縣市與大陸的城市交流已經是不可擋的趨勢，畢竟要拚經濟就得與大陸維持穩定的交流。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)