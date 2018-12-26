2018年12月26日 04:11 中國時報 白德華

韓國瑜在這次九合一大選提出「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，的確為台灣政治經濟學的面貌增添了新頁，其簡潔話語背後更蘊涵深刻意義。經濟層面來看，它代表自由流通貿易，貨暢其流，更是服貿、貨貿概念；政治層面上，則更具人員與貨物雙向開放，代表「去中心化」及「去圍牆」的意涵。

高雄這次投票總人口228萬人，投票率7成2，韓國瑜得票數近90萬。換言之，等於半數以上高雄人投了韓國瑜。當然，投了這張票不代表一定了解候選人所提的政策，但至少表明了認同，並願意接受韓背後代表的政治圖騰。從這點看，韓國瑜的確在南台灣創造了里程碑。

韓國瑜支持「九二共識」，也掀起南台灣一股探討九二共識的熱潮。日前談到柯P「兩岸一家親」時，韓說他不會像柯P那樣「從嘴巴滑過去」，「談九二共識要從心裡認知，起而行。」韓國瑜畢業於政大東亞所，對大陸統戰及宣傳知之甚深，之所以接受且願意實踐，正是看到政策對台灣的利基所在。

決策良窳在於民眾是否受用。判斷政策好壞就看民眾能否得到真實利益。綠營看九二共識如一堵牆，不承認，築起一道牆以防「共黨洪流」越過台海而來；但築牆也將台灣經濟紅利摒除在外，水果賣不出去、陸客進不來，台灣什麼好處都得不到。

反觀韓國瑜，不消極防禦，而是選擇積極進攻。不只承認九二共識，且從心裡認知，身體力行。因為「知陸」的韓國瑜清楚，九二共識是他老師蘇起所創，不是北京什麼人強加的意圖；我們說「一個中國」，指的自然是中華民國，台灣的這個理解，同樣獲得北京領導人的理解。韓國瑜篤信這道理，相信能說服背後支持他的90萬高雄民意，並為他們帶來實實在在的好處。

進一步說，一向被視為深綠的高雄，既有90萬民意支持韓國瑜，一旦韓在高雄執政做出成績，民意產生加乘效應，以十倍速擴散全台，並非不可能。

日前韓國瑜接受《環球時報》訪問，提到蔡英文是否阻陸客赴高雄時說，「有圍牆處處是障礙，沒圍牆心中就沒障礙。」他相信未來兩岸政策必然是「民進黨中央跟著地方走」。跟著地方走，並非主導中央，而是不管地方或中央，都要跟著民意走。

藍營已在15縣市執政，大選結果已說明民意走向。一旦綠營再不反省，再不跟著新民意走，最終恐也難逃衰敗命運。

《中時》日前做出民調，6成以上民意挺九二共識，中南部支持比例甚至高過北北基，這也顯示選後最新民意已認知，九二共識不僅不是一堵牆，而是一道橋。正是「高瞻四海貨暢流，雄企八方人和通」，搭建一座通往海外的橋，台灣才能發大財。

(中國時報)