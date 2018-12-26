鄉親自己來 枋寮自籌辦燈會

枋寮人靠民間力量自辦「枋寮燈會」，不僅將設計出全球最大愛心燈及規畫王字燈區，還要永續發展成愛情產業鏈，讓「枋寮有愛．愛在枋寮」徹底翻轉枋寮。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

2019台灣燈會將在東港大鵬灣登場，預估吸引600萬人潮賞燈，除在地業者期待商機來臨，鄰近鄉鎮也盼藉機活絡地方觀光，當中枋寮鄉不僅靠民間力量自辦「枋寮燈會」，還有信心至少拉10萬人走進枋寮看全球最大的愛心燈及王字燈區，同時也將靠「愛情產業鏈」徹底翻轉枋寮。

「枋寮有愛．愛在枋寮！」枋寮燈會執行長鄭芳昆指出，枋寮有最美的夕陽與海岸，但卻沉寂數十年，這次好不容易等到台灣燈會在屏東，主燈區雖不在枋寮、公部門也無法資助，但枋寮人自己來，用行動讓枋寮被看見。

鄭芳昆說，不管在地枋寮人或外地遊子，都很愛這片土地，因此由民間發起的枋寮燈會籌辦處成立不到1個月，志工人數已破300人，且還在陸續增加中，不僅來自各行各業、更是臥虎藏龍，另募款額也在短短2天內破60萬，足見大家對枋寮的愛。

「愛是最好的詮釋。」他說，從發想到籌備中獲得的感動，足以確定枋寮燈會的主燈就是愛心燈，且還是高7.5米、寬8.3米的大燈，將在明年農曆過年前放在正對枋寮火車站中心點的堤防上，與儲運路、中興路、沿海路、中山路一同形成「王」字燈區。

他強調，當明年2月14日至3月3日燈會活動結束後，愛心燈將變成公共造產發展觀光，遊客不僅可以來鎖上愛情鎖，還能來參加海枯石爛季，一同見證愛的無限可能。

(中國時報)

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