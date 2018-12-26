催生台流品牌 百億組國家隊

2018年12月26日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

以行政法人組織運作，文化部所提「文化內容策進院設置條例草案」三讀通過，預計明年上半年將可成立行政法人「文化內容策進院（文策院）」，未來將以國發基金共100億的投資額度推動投融資，以國家隊概念支持影視、流行音樂、圖文出版、數位出版、遊戲、時尚設計、藝術支援及文化科技應用等文化內容產業的產製、傳播及國際化發展。

點火效應 促民間投資

文化部長鄭麗君表示，文化內容產業未來可成為帶動台灣經濟轉型升級的重要力量，希望透過文策院打造國家隊，振興國內文化內容產業，與民間資金一起催生產業生態系。

鄭麗君表示，文策院是很重要的政策工具，政府先把政策工具準備好，未來文策院有服務窗口，知道每個計畫現階段需要什麼，可以透過這個平台提升製作規模，帶動民間投融資。

媒合雙方 已送審1案

文策院本身營運預算初期估計約7.7億元，另將受文化部委託執行國發基金60億元文化內容投資計畫，合併國發基金一二期投資計畫，達100億元投資額度，期能發揮點火效應，帶動民間投資。在文策院推動投融資外，文化部也將持續透過前瞻基礎建設數位建設計畫4年41.8億元以及原有的輔導金提供獎補助。

鄭麗君表示，台灣有很多美麗的故事可以訴說，希望可以媒合企業與創作端；文化部本身的國家文化記憶庫計畫，內容也將委由文策院進行開放或授權運用。

這期間文化部已成立文策院籌備小組，在文化內容投資方面，籌備小組已進行洽談3至4案，目前已有1案送審中，投資重點係以整合產業鏈並健全產業生態為目標。文化部也與文策院籌備小組建置完成「文創產業企業社會責任（CSR）媒合平台」網站，將有助文創業者取得企業資源挹注，該網站未來將直接由文策院營運與媒合。

文策院將設董事11人至15人，由文化部遴選請行政院長聘任。

(中國時報)