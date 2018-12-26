小英女孩激吻酷姊 議員傳蕾絲戀

2018年12月26日 04:11 中國時報 鄭薇心／台北報導

「民進黨最美發言人」吳沛憶被歸類為「小英女孩」，她在2018年九合一大選中初試啼聲，並入選網紅蔡阿嘎盤點的「十大正妹議員候選人」，最後高票當選台北市議員，成績傲人。《周刊王》調查，曾經公開力挺同志的吳沛憶，正與大10歲的同黨女市議員許家蓓交往，兩人開啟同居模式，情到濃時還當街激吻！

對此，吳沛憶表示：「大家都是好朋友，因為太熟了，所以才會有比較親密的舉動，大家真的不用想太多！」許家蓓則說，有時女孩子聚在一起比較High，會瘋了一點，沒什麼同居的事情。

大同集團宣布子公司「華映」及「綠能」將進行重整及債務協商，外傳「華映」債務達300多億元，「綠能」恐面臨倒閉。《周刊王》調查，目前有聯貸銀行擬針對大同董事長林郭文艷，向法院聲請假扣押，然而大同副處長何明芳表示，公司毫無所悉。

《時報周刊》報導，在《聲林之王》擔任首席導師的蕭敬騰，不只是「歌藝教授」也是「時尚教父」，他至少點評過6位參賽者的穿搭與妝容，眼光精準到連《聲林之王》製作人詹仁雄，都想聘請他擔任「時尚顧問」！《周刊王》本期附贈「雞排妹」鄭家純跨頁美照！更多精采內容，詳見今日上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)