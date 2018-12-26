政府可設台語電視台 明年中開播

2018年12月26日 04:11 中國時報 楊孟立 、 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

立法院院會昨天三讀通過《國家語言發展法》，未來公廣集團依法將可設立台語電視頻道，政府也需要提出保障措施，避免有傳承危機的語言消逝。文化部表示，預計明年年中將會開播。

文化部長鄭麗君表示，文化部從105年即開始研擬「國家語言發展法」草案，感謝朝野立委共同支持，她說台灣是擁有多元語言文化的國家，「立法院三讀通過《國家語言發展法》，是台灣歷史性的一刻。」

鄭麗君說，現在已有原民台跟客家台，而台語的確有流失危機，基於傳播權平等，台語頻道日前也受到立院教委會支持，預算4億凍結8千萬，經專案報告後始得動支，文化部也表示台語頻道開播期程不變，預計明年年中將會開播。

提案立委黃國書表示，台語與台灣本土文化的傳承息息相關，台語是可以朗讀詩詞、進行文學創作，非常典雅的語言，目前以台語為母語者，多數為中高齡民眾，這些中高齡民眾使用台語學習識字、獲得學問，台語是他們接收訊息的唯一媒介。

他強調，台語頻道的存在一方面是讓這些以台語為母語的中高齡民眾可以接收新知，另一方面，也讓兒童能夠學習台語，現有許多兒童完全不會講台語，或是不以台語為母語，語言出現嚴重斷層。

三讀條文明定，政府應獎勵出版、製作、播映多元國家語言的出版品、電影、廣播電視節目及各種形式通訊傳播服務。政府捐助從事傳播的財團法人應提供國家語言多元服務，並得設立各國家語言廣播、電視專屬頻道及各種形式通訊傳播服務。

中央教育主管機關應於國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程，教育主管機關也應協助直轄市、縣（市）主管機關以專職方式聘用國家語言師資。

(中國時報)