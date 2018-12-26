天氣變化大 流感升溫 腸病毒增

2018年12月26日 04:11 中國時報 魏怡嘉 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

疫苗將陸續用罄，國內流感疫情卻升溫。疾管署監測資料顯示，國內上周類流感門急診就診人次計68148，疫情明顯上升，今年自10月1日起已累計144例流感併發重症病例，其中11例死亡。

中央氣象局表示，今（26）日白天仍是略回溫的天氣，但從晚上開始，冷空氣逐漸南下，將影響明日至31日，甚至到明年元旦都是溼冷天氣，儘管3000公尺以上高山可能因此降雪，但雲層較厚，新年曙光恐難見到，呼籲民眾參加跨年聚會或活動，務必做好個人衛生防護措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，今年度公費流感疫苗截至12月23日，接種數超過503萬劑，目前0.5mL劑型剩餘量約10.4萬劑，0.25mL劑型剩餘量約5.5萬劑，各縣市疫苗將陸續用罄，提醒欲接種疫苗的民眾，請先向當地衛生局查詢確認，以免撲空。目前國內流感型別以H3N2為主，施打流感疫苗具有一定的保護力。

另疾管署昨日亦公布本周新增2例腸病毒併發重症病例，分別為4歲女童及2歲男童，所幸2人經治療後已出院。

疾管署統計，國內上周腸病毒門急診就診人次共1萬2520人次，較前一周上升6.1％，仍高於臨界值。

林詠青指出，腸病毒過去流行都出現在4~11月，12月較少見，與今年暖冬有關。由於腸病毒傳染力強，全年均有感染風險，提醒家中有嬰幼兒的民眾返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂洗手。

(中國時報)