張信哲捐寶帶音樂進偏鄉

張信哲日前在深圳舉辦「未來式」世界巡迴演唱會。

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中國時報
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張信哲（右五）日前與國際歌迷會粉絲聚會，義賣10個骨董小物做公益。

張信哲日前在深圳舉辦「未來式」世界巡迴演唱會，他還與國際歌迷會年度聚會。今年意義特別不同，他為了主導偏鄉音樂教育「甘蔗音樂計畫」，慷慨解囊捐出自己珍藏10個骨董小物，開放國際歌迷會成員競標，義賣所得將透過芒果微基金捐助偏鄉學校蓋音樂教室，每樣物品皆由他的生日3月26日也就是人民幣326元為起標，總共募得人民幣21萬3560元（約新台幣96萬元）。

張信哲表示：「開心自己的歌迷都滿有品味，而且也有愛心一起做好事，真的太棒了，這次的義賣所得可以提供給兩間學校，很感謝粉絲朋友的愛心，讓我們一起為音樂的未來逐夢。」並提到自己從大學起就熱中下鄉擔任志工，曾至台灣東部山區擔任音樂、英文小老師，與偏鄉學童打成一片，深知城鄉資源的差距，一直抱著想要將音樂往下扎根的心念。

明年4月登蛋

他在2016年參加湖南衛視節目《我是歌手》，當時還邀請他以前擔任小老師的台東桃源國小合唱團一起登上節目舞台，他們用世界獨有的布農族八度合音演繹〈親愛的小孩〉，令人印象深刻，張信哲表示提出「甘蔗音樂計畫」的念頭，希望藉著節目強而有力的平台，讓所有偏鄉地區的學童都能擁有音樂教室。張信哲「未來式」演唱會將於明年4月6日於台北小巨蛋開唱。

(中國時報)

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