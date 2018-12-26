華仔嗨唱陪萬粉過平安夜

劉德華近日在香港紅磡體育館熱鬧開唱。

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中國時報
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劉德華（中）和兩個戴耶誕帽的大頭仔載歌載舞。

劉德華（華仔）24日在香港紅磡體育館舉辦第10場「My Love Andy Lau劉德華World Tour」世界巡迴演唱會，華仔在台上歡唱耶誕歌〈We Wish You A Merry Christmas〉，兩個大頭仔「Andy」也戴上耶誕帽又唱又跳，與1萬多名觀眾歡度平安夜！

華仔於去年初在泰國拍攝廣告時發生墜馬意外，造成盤骨撕裂傷，現在體能復原良好，這次將在香港一連熱唱20場，今年57歲的他，在台上勁歌熱舞近3小時，絲毫看不出疲態，體力驚人。

劉嘉玲誇無冷場

華仔演出精彩，吸引許多演藝圈好友到場朝聖，包括王家衛帶著一家三口、鄭少秋、劉嘉玲、陳慧琳、梁詠琪等人，看完演出後皆讚不絕口，陳慧琳表示特別喜歡他穿牛仔衫跳快舞橋段，她離開前還俏皮開玩笑的叮嚀華仔說：「不要再騎馬，大家都不要再騎馬了！」

鄭少秋開心說：「很棒的秀，我拍手拍到手都腫了。」梁詠琪表示聽到電影《烈火戰車》主題曲〈情深的一句〉，當場落淚，「因為《烈火戰車》是我入行的首部電影，也是和華仔合作的第一部電影，想起很多往事。」劉嘉玲提到「很多回憶湧現，整個演唱會完全沒有冷場。」

(中國時報)

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