床戰李燕陳冠霖緊抓棉被

李燕（左起）、陳冠霖、曾莞婷在《炮仔聲》有三角戀糾葛。（盧禕祺攝）

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中國時報
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三立八點台劇《炮仔聲》今晚（26日）將接在《金家好媳婦》完結篇後首播，陳冠霖劇中周旋於兩位本土劇女神李燕與曾莞婷之間，首集就和「偷挽蔥」的李燕在蔥田相遇，且一起被誤認是「蔥田鴛鴦大盜」，浪漫情節宛如偶像劇，打破「台八」男女主角相遇模式。這也是兩人繼9年前在《天下父母心》首度配對後的第「N」次搭檔演出，成了三立最受歡迎、也是配對最多次的情侶檔。

25日舉辦首映會，主要演員林在培、徐亨、劉秀雯、陳冠霖、李燕、曾莞婷、吳婉君、陳志強、王宇婕、張琴、吳東諺、陳子玄、何如芸、丁寧等數十位演員出席。新戲片花中，陳冠霖不慎被蛇咬，40多公斤的李燕背著74公斤的他下山，她苦笑說事後「鐵腿」3天。

在曝光的片花中，兩人還有親密床戲，李燕笑說，以前自己是尺度超保守的良家婦女，很抗拒拍床戲，可能現在變瘦了，所以尺度變大，要露腿、露肩膀都OK。反倒是陳冠霖竟然抓棉被抓很緊。

不怕老婆吃醋

陳冠霖解釋，因為他脊椎和尾椎受傷正在復健，無法劇烈運動，導致有點肚子，對身材沒自信所以才會遮遮掩掩，日前拍一場公主抱李燕的戲，他的腰無法施力，隔天還宿疾復發疼痛。

曾莞婷過去常和謝承均演情侶，這次與陳冠霖配對還有吻戲，她害羞笑說，和謝承均已熟到像兄妹，拍吻戲有如吃飯般自然，但陳冠霖則是很紳士，拍吻戲前一直說「不好意思」，「說到變成是我不好意思了」。

而陳冠霖一點也不怕老婆吃醋，他誇讚老婆是很大氣的女人，看完後還會提醒他：「你真的演得很不投入！這樣會對不起觀眾。」

(中國時報)

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