量販搶尾牙商機

周董代言的「麥」電動車，愛買採預購客訂，原價3萬9800元，明年1月22日前特價3萬6200元。（愛買提供）

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中國時報
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家樂福國際牌EH-NA32-SET美髮雙星組，2990元。（家樂福提供）
愛買LG55型OLED 4K聯網電視OLED55B8PWA，原價9萬3900元、特價7萬9900元，買再送價值1萬4900元的LG大白空氣清淨機PS-W309WI。（愛買提供）

尾牙季到來，量販店搶大宗採購商機，愛買千項家電商品明年1月22日前首度下殺買1送1起；去年買6送1優惠帶動廚房小家電尾牙業績翻10倍，今年指定品項增2成共有7款。

期間單筆滿5萬元送1000元，滿10萬元送2200元，最高滿100萬元送3萬5000元；買指定品牌商品送無線藍芽耳機、刀具、鍋具等20多項好禮，買指定品牌還有機會抽Gogoro、華航吉隆坡雙人來回機票。

因應運動跟環保風氣盛行，獨家開賣5款電動自行車，原價1萬8800元起、特價1萬7800元起，買任1款送價值2500元的美國品牌兒童滑步車；其中最具話題的是周杰倫代言的「麥」電動車，採用德國BOSCH電機，有手機APP智慧啟動、尋車、防盜、解鎖等功能。且因今年智慧家電平均銷量增3成，超過60款聯網電視最低8折起，部分機型再送影音平台90天套餐。

家樂福明年1月22日前也辦尾牙季，上千支3C家電4.5折起，液晶電視價差上萬元；期間使用家樂福好康卡/聯名卡單筆購買家電商品滿5000元，有機會抽包含馬爾地夫雙人遊在內超過上百組旅遊大獎。

(中國時報)

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