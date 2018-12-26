2018年12月26日 04:11 中國時報 陳育律

杜布羅夫尼克

還沒有抵達美好的語言

完成了亞德里亞海的時間

純淨如深秋的暖陽，為你複寫今天、

明天，用生活填滿古老的海洋

送走遲歸的昨夜，再擺滿夢境和酒水

揮灑餘生的藍，交換天使的視角

凝望五邊形的文明，穿越教堂塔頂的鐘

追逐簡單的靜止，為此刻的耽溺築牆

你正在遠方等我嗎，或者

你依舊是我未竟的遠方

反覆挑選說詞，詮釋肌膚上的筆觸

偶爾也會羨慕港邊的海鳥

炫耀無知的粼光，浪費停泊的岸

快樂使我們偏離日常

人生卻教我不得不向你靠近

走過石板路的起伏，寄出此刻經歷

字跡疊合掌紋，解答指隙殘存的疑惑

點一盞蠟燭，再活一回年輕的你

天黑之前，我也許逗留掛懸山腰的展間

無從翻譯的文字裡，回顧誤讀的場景

像你躲避落山風和歷史的餘音

流連當代展品，默記燈火明滅的隱喻

你會為我指涉遠方嗎，或者

先收集更多偶然，再決定一種遠方

圈出詞彙之間的微妙差異，當作秘密

比如回頭見，與待會見並不相同

儘管在單向的路途中

都只適合走在前面的人說

作 者 簡 介

天龍關外的台北人，自稱半個嘉義人。在台北學政治，在東京學新聞，在倫敦學文化。散文及新詩作品散見報章及網路。曾獲桃城文學獎、基隆海洋文學獎、金車現代詩網路徵文獎、台北詩地圖。

得獎感言

為期兩個月的旅行，最後一站來到杜布羅夫尼克。亞德里亞南側的克羅埃西亞飛地，有種天涯海角的氣息。抵達曾經以為的遠方之後，才知道遠方其實並不遠。遠方是一步一步積累，從今日向著前方，一步一步地走下去。旅行儘管是一個人的狂歡，身上依然帶著無數他人的拓印。曾出現在生命中的人，總會在不知不覺之間留下一點什麼，成為微不足道的一個習慣、一個觀點、一道感觸。

情詩是個歷久不衰的主題，因為愛是無分古今、與生活脣齒相依的事情。愛使人面對自身軟弱，教人勇敢，激發自己也未曾見識的潛能，進而追求更美好的未來。愛有許多不同的形式，有些或許荊棘遍布，有些必須歷經千迴百轉。沒有哪一種愛獨佔正常，更沒有哪一種愛理當被隔絕在外。所謂美好的未來並不是樓高千丈，不是朱輪華轂，而是每個人最終都能夠擁抱那一份，最讓自己感到安心的愛。

(中國時報)