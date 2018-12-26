杜布羅夫尼克
還沒有抵達美好的語言
完成了亞德里亞海的時間
純淨如深秋的暖陽，為你複寫今天、
明天，用生活填滿古老的海洋
送走遲歸的昨夜，再擺滿夢境和酒水
揮灑餘生的藍，交換天使的視角
凝望五邊形的文明，穿越教堂塔頂的鐘
追逐簡單的靜止，為此刻的耽溺築牆
你正在遠方等我嗎，或者
你依舊是我未竟的遠方
反覆挑選說詞，詮釋肌膚上的筆觸
偶爾也會羨慕港邊的海鳥
炫耀無知的粼光，浪費停泊的岸
快樂使我們偏離日常
人生卻教我不得不向你靠近
走過石板路的起伏，寄出此刻經歷
字跡疊合掌紋，解答指隙殘存的疑惑
點一盞蠟燭，再活一回年輕的你
天黑之前，我也許逗留掛懸山腰的展間
無從翻譯的文字裡，回顧誤讀的場景
像你躲避落山風和歷史的餘音
流連當代展品，默記燈火明滅的隱喻
你會為我指涉遠方嗎，或者
先收集更多偶然，再決定一種遠方
圈出詞彙之間的微妙差異，當作秘密
比如回頭見，與待會見並不相同
儘管在單向的路途中
都只適合走在前面的人說
作 者 簡 介
天龍關外的台北人，自稱半個嘉義人。在台北學政治，在東京學新聞，在倫敦學文化。散文及新詩作品散見報章及網路。曾獲桃城文學獎、基隆海洋文學獎、金車現代詩網路徵文獎、台北詩地圖。
得獎感言
為期兩個月的旅行，最後一站來到杜布羅夫尼克。亞德里亞南側的克羅埃西亞飛地，有種天涯海角的氣息。抵達曾經以為的遠方之後，才知道遠方其實並不遠。遠方是一步一步積累，從今日向著前方，一步一步地走下去。旅行儘管是一個人的狂歡，身上依然帶著無數他人的拓印。曾出現在生命中的人，總會在不知不覺之間留下一點什麼，成為微不足道的一個習慣、一個觀點、一道感觸。
情詩是個歷久不衰的主題，因為愛是無分古今、與生活脣齒相依的事情。愛使人面對自身軟弱，教人勇敢，激發自己也未曾見識的潛能，進而追求更美好的未來。愛有許多不同的形式，有些或許荊棘遍布，有些必須歷經千迴百轉。沒有哪一種愛獨佔正常，更沒有哪一種愛理當被隔絕在外。所謂美好的未來並不是樓高千丈，不是朱輪華轂，而是每個人最終都能夠擁抱那一份，最讓自己感到安心的愛。
(中國時報)