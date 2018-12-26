新詩組決審會議紀錄 3

2018年12月26日 04:11 中國時報 李欣恬 紀錄整理／

〈愛情戒斷症〉

向陽：

〈愛情戒斷症〉是一篇比較寫實的方式來描述愛情，像是透過「PM2.5」談論愛情，在閱讀上是有跡可循的，他把愛情和吸毒畫上等號；「沒有愛情的時間是栓不緊」的、「鐘擺的頭顱滾落了好幾次，撿回來只剩抽筋的意志」、「我用身體翻動泥土」，表現愛情的不由自主又「身首異處」，所有的愛情故事大都是斷裂的，你有你的、我有我的，「試著把情節向左移一點」，這些都描述了愛情的不可靠、不確定性。

小缺點是在第四段，字句上的感覺忽然朗誦了起來，「叫瘋狂站起來！不安坐下去！」這在修辭上是可以的，如果是要喊選舉口號，但在詩裡面太過顯露，會把原本營造的迷人氛圍破碎掉。另外一點是詩裡面有意的押韻，第一段是「輕」和「影」，第二段是「志」和「土」，也許想營造一點音樂性，但不是完全的成功，可看得出來想把這首詩切斷的過程，加入一點餘韻、快樂和調侃，但不是很成功，他調侃的目的是想說，愛情到最後就是一根手指頭，這手指頭「比撫摸還堅硬，比枯枝還要凋零」，句子是很不錯的，調侃的趣味可以再強化一點，而不是靠押韻。

楊佳嫻：

〈愛情戒斷症〉這題目上會讓人期待是一首活潑的詩，我也覺得這是一首試圖活潑的詩，有些東西有點難解，像是「鐘擺的頭顱滾落幾次」、「犁出有裂痕的彩虹」等，看到「彩虹」，我也會聯想到是否要描寫特定的議題？但看來沒有。

我會覺得整首詩在「愛情退化成一根手指頭」的這件事是有趣的，指的是我們面對智慧型手機的時候，現代人戀愛的方式，不僅僅是從手機上的交友軟體點選誰，甚至和誰分手、交往，都要在社群媒體上點選選項，詩裡面用這件事情談論，現代人的愛情，不是兩人之間發生了什麼，而是如何向外宣布這件事情，裡面的「一半用來療癒一半用來成癮」，所謂的療癒、成癮，都在手機頁面上宣告和發生，最後有生命的是手機頁面，而不是愛情本身，最後一段想去思考的事情，是我覺得有趣的點，前面比較不能說服我。

焦桐：

我有類似的看法。我覺得這首詩最大的缺點，就是概念化的語言乾巴巴，缺乏語言的表情，看到中間時，會覺得像是囈語，意象亂竄，修辭也糾纏在一起 不知在說什麼，如：「苦味的口腔穿梭情人彼此生食的軌跡」、「厭世的機器最害怕的自由就是指令被關閉」，我甚至到最後不知道在說什麼，就沒有投這篇。

〈動靜之間──致你〉

向陽：

這篇是比較傳統抒情詩的寫法，語詞、意象之間互有聯繫，如茅屋、星光，一直到雲層，層層推進，描述動和靜之間，「你送我的曲譜佈滿蝨子，躺在陽光照不著的角落」，這樣的一種無奈，或是小小的悲哀，也回憶過去兩人，曾經傾聽春天，可是現在前方只看到迷戀。從最遠的茅屋，最後看到迷戀、門的後面是黑暗的，門前是荒涼的，描寫動靜之間，沒有你的感覺。

前五段的連結、語言意象處理是有連貫的，不是毫無來由，就來一個奇怪的意象，最後「陽傘拒絕出門」，代表「我」這個失戀、被拋棄的人，只好躲在密室裡面，「把海角放在嘴唇」，只是嘴巴上講講，只能「張望你無愛的天涯」。感覺得出來描述的是愛情中的失落，把愛情的景和內在的情，結合得不錯。

楊佳嫻：

這首詩用了大量的回行，把句子切得比較碎，這是技巧上的使用，看怎麼使用，我覺得他是一種有意識的使用，可能是想表達的感情進進退退、舉步維艱的狀態，這一點我是很肯定的，但是在詩裡面，我會感覺到一些字詞，像是動詞、名詞的運用，會比較有層疊過度的效果，像是「於濃霧裡，歡愛的繭，不斷增生，有如積雨的雲層」，濃霧本身已經有一個包裹看不太到，濃霧裡面又有一個雲層，濃霧、積雲、繭，對我來說在視覺上都是類似的東西，假如寫詩要營造一個鮮明的畫面，這句子裡重複的東西太多了，在第四段第二行後面，美在「胸口堆積的／情詩一再類疊，每雙襪子都攢了無解的業」，堆積、類疊、攢，這些把東西聚攏的動詞，我覺得作者可能沒有意識到這件事情，如果能夠簡化，就會好很多。

焦桐：

我讀到第一段、第二段的時候還期待的，「我一寫景就寫到蟬鳴」，從視覺到聽覺，「雲，唱空曠的情歌」，但很可惜的是情歌沒有唱出來，用的意象失去準確，不準確的意象就會給讀者紛亂、糾纏的感覺，缺乏總體的效果，失準的地方蠻多的，如一開始「星光是規律的標楷體／恍惚的落石特別怕黑」，我想了半天，打開電腦看了一下標楷體，為什麼標楷體是規律的？落石特別怕黑？我也不懂，「把回程的路打薄」，這些都屬於不準確的，「但日常已往負號行進」，這些我也看不懂，「每件內衣都會唱歌」，我反倒覺得應該要把前面的「空曠的情歌」唱出來，這些都是我覺得紛亂了原本會有的總體效果。

第二階段評分

由決審針對5篇進行評分，以1至5分給分，加總計算，〈快照亭〉獲15分、〈杜布羅夫尼克〉獲10分、〈愛情戒斷症〉8分，〈未來考古〉和〈動靜之間──致你〉為同分。

結果出爐，由〈快照亭〉獲得首獎、〈杜布羅夫尼克〉獲得二獎、〈愛情戒斷症〉得三獎。

（完）

(中國時報)