菜販翻轉高雄 怪醫打破藍綠 總統看韓柯

2018年12月27日 01:25 中國時報 周毓翔

新聞透視2020總統大選，高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲的動向備受關注。無疑的，韓、柯將是明後年台灣最具影響力的兩顆政治明星，他們的政治判斷及施政決策，極可能改變台灣政治生態，台灣未來走向就看韓、柯。

務實路線 兩人邏輯相似

韓國瑜甫就任市長，目前以兌現政見為重，他數度表示，「我不是吃碗內，看碗外的人」。相對而言，柯文哲參選總統的可能性較高，但可能要等藍綠人選都確定後，柯文哲才會評估勝出機率。

但無論如何，即使兩人都未投入總統大選，他們均將影響台灣接下來兩年的政治生態。兩人走的路線都是「務實」的「新中間路線」，說法或有不同，但邏輯大致相同。

柯文哲曾在2017年上海雙城論壇時說他走的是「務實政治」，這與韓國瑜所說「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」政見相互輝映，目的都在擺脫藍綠意識形態，回歸民生、市政，「務實」把事情做好。

韓柯「務實派新中間路線」之所以能崛起，是因為人民厭倦藍綠鬥爭，尤其是與蔡政府「文青式進步主義路線」形成強烈對比，蔡政府上台後，同時發動不接地氣的政策，比如同婚、一例一休、轉型正義等，政府把精力都耗在清算、鬥爭政治不正確的對象上，民眾關心的民生都被拋諸腦後。

不搞鬥爭 關注民生問題

韓柯兩人都走「務實路線」，一個醫生、一個菜販，想法不謀而合，柯文哲思考的是以最好的手段達成目標，韓國瑜思考的是以最有利的方式把貨賣出去，讓大家賺大錢。

對比蔡政府凡事都標榜特定價值觀，非我族類都稱「反改革」，已讓人民厭煩。人民在九合一大選中把希望投注在能夠務實處理民生的柯文哲及韓國瑜身上，選票證明人民厭倦文青口號，要的是「會做事」的人。

民氣驚人 藍綠不敢忽視

有趣的是，韓柯兩人，一個深藍，一個墨綠，但他們卻選擇走一條新中間路線，可以看出兩人都極力擺脫傳統藍、傳統綠，訴求中間選民；值得注意的是，由於兩人吸收民氣之快，藍綠都不能忽視他們的角色，反而常常被牽著走。

也就是說，假設最後2020仍是藍綠對決，蔡英文爭取連任，韓柯兩人的影響力還是不容忽略，若泛藍選民企盼韓國瑜代表參選，韓國瑜由市長轉戰總統也是順應民意，而無黨籍的柯文哲更是毫無包袱，藍綠都得看他動向。

(中國時報)