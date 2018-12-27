纏訟11年圖利罪確定 高志鵬年後入獄

2018年12月27日 01:25 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

立委高志鵬被控關說國有地承租案，更二審被依圖利罪判刑4年6月，褫奪公權4年，最高法院今天駁回上訴定讞。高志鵬昨出席民進黨中常會時，還不知自己下午會被判刑確定。（劉宗龍攝）

民進黨立委高志鵬，被控利用立委職權向國有財產局施壓、關說，收取業者50萬元不法利益，案件纏訟11年，最高法院認定本案與貪汙罪的「法定職權說」或「實質影響力說」無關，高志鵬的行為屬於圖利罪，犯行明確，將他判刑4年6月、褫奪公權4年，檢方已啟動防逃。高志鵬入獄後，將進行新北市三重區立委補選。

施壓承租 民進黨重啟調查

民進黨昨晚召開廉政委員會例會，就高志鵬所涉違反廉政行為疑義案，決議「重啟立案調查」，並無外傳除名處分之討論。高志鵬今天上午將在立法院召開記者會說明。

判決指出，東豐閣公司在台中市的國有非公用市場蓋設地上物，但因未合法承租，國有財產局中區辦事處打算拆除，該公司負責人謝聰烽找立委高志鵬，請託向國有財產局施壓，先承租再購買該土地，事成後將捐錢給他。

高志鵬於是利用立委身分，在2007年1月及3月要求國有財產局局長及副局長到他的立院辦公室，施壓關說後，國有財產局中區辦事處同意不拆除東豐閣的地上物，並同意其承租案，高於是獲得該公司的50萬元獻金。

收錢辯沒違法 高院駁上訴

同年6月29日，高志鵬又邀請國有財產局官員到他辦公室，要求對方同意以優惠價格讓東豐閣公司購買土地，但國有財產局認定該土地公共設施建蔽率明顯不足，不符合投資計畫不同意讓售，東豐閣也因此未交付250萬元的報酬給高男。

檢方起訴高志鵬後，除台中高分院認為高的關說不是利用立委職權判他無罪，歷審都判有罪，並曾重判7年半；更二審認定高藉由立委身分，干預財政機關對於國有財產的管理以此謀利，考量纏訟逾8年，符合速審法減刑規定，依圖利罪將他判刑4年半。

喪失立委身分 三重須補選

高志鵬提上訴，辯稱雖收業者的錢，但協助承租土地沒有違法，至於關說承購國有土地部分，因未獲國有財產局同意屬於未遂犯，不該當圖利罪的要件。

最高法院認為，高志鵬是公務員利用機會施壓，將原本非法的承租案「喬」成合法承租案，且收了50萬元不正當利益，駁回上訴確定，高志鵬也因此喪失立委身分，從此不能再參選公職。

(中國時報)