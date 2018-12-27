抬轎或坐轎 韓國瑜不缺席

2020大選，高雄市長韓國瑜(右)以「4人打麻將、1人相公」妙喻國民黨4個太陽的競逐，立法院前院長王金平26日到高市府拜會，被媒體問及是誰相公？王笑稱「應該不至於是我！」（劉宥廷攝）

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中國時報
／綜合報導

2020國民黨誰角逐大位，高雄市長韓國瑜曾以「4人打麻將、1人相公」比喻。立法院前院長王金平26日到高市府拜會韓國瑜，韓笑說，「打麻將的人來了」；媒體問及是誰相公？王金平笑回，「應該不至於是我！」至於未來是否趁韓流氣勢向2020邁進？王金平說，隨因緣走。

感念助選 未來盼一起拚

韓國瑜昨到市府中庭迎接王金平，他說，感激選舉期間王金平大力助選，尤其三山造勢大會出錢出力；韓也提及，特別是王金平告訴他，從事政治活動勿忘宗教家情懷，應有人飢已飢、人溺己溺精神，就是將愛和善結合政治，未來盼追隨王金平一起打拚。不過，政壇人士認為，以韓的超高人氣，不排除藍營基層或韓粉會力挺他直攻2020。

對於王金平親訪韓國瑜，外界解讀為布局2020總統大選，王金平解釋說，韓就職當天，他有事未出席，此行專程來道賀，其次是1月17日有感恩餐會、1月18日高雄市商圈有大型活動、1月26日全國商業總會理事長賴正鎰等400家企業將訪高雄尋求投資機會，他前來邀請韓國瑜參加。

媒體詢問王金平是否會問鼎2020年？王說，「隨因緣走」，過去有人問他是否要搭檔選副總統，不過他當時留在立院，未來要怎樣因緣轉變，以後再看看。

媒體又追問未來如果因緣到了，會不會希望韓國瑜幫忙？王金平強調，如果是這樣，當然了，每個人都要去拜託，但現在因緣沒變化到那個時候；針對朱立倫宣布角逐總統，王金平表示，這是很好的事情，祝福他。

媒體還關心韓國瑜拋出的「打麻將相公說」，影射黨內有意選總統的4人打牌，有人已是「相公」還不自覺；韓國瑜開玩笑表示，「打麻將的人來了！等王院長來再問，他馬上就到了」，但隨後改口說，他不喜歡在院長前面講賭博的事。媒體追問相公的是誰，王說，「應該不至於是我」，韓國瑜也說，「沒啦，我不是故意說哪一位」。

因緣來了 韓扮挺王大將

從王金平抵高市府，韓市長親接，並在小細節尊王，如媒體在中庭要聯訪時，韓刻意站在左後方，護王、尊王意味相當濃厚，顯見，未來王如果「因緣俱足」欲逐鹿大位，韓國瑜將是不可或缺的「挺王大將」。

前行政院長張善政昨接受訪問時，強調國民黨主席吳敦義一定會出來選總統，而他自己則評估中，過完農曆年後，如果有路，而且能夠成功他就會考慮參選。

(中國時報)

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