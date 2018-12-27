陳景峻指阿北有選總統的心

2018年12月27日 01:25 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

明年1月27日立委補選，北市士林、大同選區呈藍綠白「三腳督」，被外界認為是2020前哨站。任內扮演「白綠橋梁」角色的前北市副市長陳景峻更直言，如果代表「柯家軍」的陳思宇勝選，2020戰局會「起化學變化」，因為白綠之間無論在政策、兩岸論述方面隔閡都越來越深，且「他有這個心（指選總統）」。

代表綠、白陣營的立委參選人何志偉、陳思宇26日合體上網路直播節目，同場出席者還有美麗島電子報董事長吳子嘉，節目單位還播放前副市長陳景峻預錄的影片。

陳景峻擔任柯團隊副市長，最重要的角色就是扮演白綠合作橋梁，陳先前也努力促成市長選舉雙方合作，且就算最後破局，但陳選戰期間不惜冒著被黨紀開鍘的風險，為柯賣力助選。

陳景峻在影片中分析，明年上半年政策、經濟、民進黨內部的整理，都會影響2020選戰，所以，蔡英文總統應會繼續選。至於柯文哲是否會參選，陳景峻直言，「市長當然在看，他有這個心。」

陳透露，民進黨這4年的執政，市長覺得有些政策沒有配合到，例如基隆捷運、前瞻計畫，市長都不斷批評，甚至也講過陳菊在高雄負債、或是近日的大巨蛋問題摃上文化部等，這些都會產生摩擦，還有在兩岸論述、對主權看法，雙方解讀也不同。種種原因，「隔閡會越來越深」。

吳子嘉表示，媒體人陳文茜提出，民進黨2020應該讓柯文哲選總統，黨內提出副總統人選與之搭擋，這是對的，因為「民進黨在2020選總統這件事， 民進黨完全沒希望！毫無希望！」蔡英文總統、賴清德院長，任何人出來選都必然會落選，請民進黨把2020選總統這件事完全忘記。

吳子嘉認為，柯文哲有兩個缺點，其一，是做人「好聚壞散」，也就是沒有能力招兵買馬，在沒有組織的狀況下，民進黨有現成的組織，柯就不用再去組黨，用民進黨的組織即可補充不足。其次，柯旁邊都是年輕娃娃兵，就像陳思宇可以選立委，但是沒辦法當行政院長、國防部長、財政部長，沒有團隊就沒有戰略，就沒有論述。

所以，如果柯文哲與民進黨一起搭擋選2020，這是對的，但吳子嘉直言，「有沒有可能？絕對沒可能！因為民進黨太自私了！」

(中國時報)