楊秋興任副召集人 願作兩岸橋梁

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中國時報
／高雄報導

前高雄縣長楊秋興26日確定加入高雄市長韓國瑜的兩岸工作小組並擔任副召集人，韓也說親自兼任召集人，並邀議會各黨派議員加入，一切公開透明；各黨派對此表示樂觀其成，不排斥，加入可以發揮監督功能。

楊秋興先前婉拒韓國瑜邀請接掌高雄捷運或高雄銀行董事長，但強調對兩岸工作有興趣，願意加入兩岸工作小組。雙方昨中午餐敘，見面握手，一掃兩人因入閣之事有芥蒂的傳聞，並晤談1個多小時。

楊秋興也說明拒絕高捷及高銀董事長的原因，因為對銀行經營外行，恐怕還沒進去就被打死了；楊表示，年紀大了，不要再被一些事務綁住，但兩岸和平發展很重要，希望協助市長做協商角色。韓國瑜則說，因楊縣長對高雄有情感，楊也希望作兩岸橋梁，感謝楊願意幫助，市府兩岸小組將會盡快運作，也會邀議會黨團派員參加。

楊秋興說，能感受到韓很操勞，需要好好休息一下，他建議韓到高雄寶來走走視察，同時泡湯調適一下身體。

議會各黨派對設兩岸工作小組多持不排斥態度，民進黨團總召韓賜村說，個人立場會加入，樂見推動兩岸發展，若接到邀請將召開黨團會議決定人選；時代力量祕書長陳惠敏說「仍在思考」，但傾向加入才能盡監督責任，因為可能涉跨境服貿清單、自由貿易區、農漁產品的品項、免稅區等很多面向，透過監督並交由議會把關；連任5屆的最資深無黨籍議員李順進也說個人立場若受邀就參加，不過，仍會與無黨聯盟黨團成員討論取得共識推派人選。

韓國瑜日前接受本報專訪時表示，兩岸工作小組會按比例邀請3位國民黨、2位民進黨、時代力量1位及無黨籍1位共7位議員，及專家學者等人組成小組，完全公開透明作業。

(中國時報)

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