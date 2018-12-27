吳敦義邀15縣市長 拉高國共交流

2018年12月27日 01:25 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

為實現高雄市長韓國瑜「東西賣得出去，人進得來」政見，國民黨主席吳敦義明年1月9日將邀請國民黨15位縣市首長至中央黨部出席「兩岸城市交流會議」，研商如何與對岸進行「黨對黨」交流。國民黨組發會主委李哲華說，國民黨做得到韓市長的主張，才能有助於國民黨2020選情。

國民黨副主席曾永權昨在中常會上宣布，1月9日將邀請15名縣市首長列席中常會，在中常會前，先舉行閉門便當會，由吳敦義召開「兩岸城市交流會議」。

李哲華指出，上周他拜訪苗栗縣長徐耀昌，討論到兩岸城市交流。徐耀昌建議，兩岸的城市交流與其讓各縣市自己點對點做，不如把層次拉高，由黨中央統籌主導，「黨對黨」交流的層面可以更廣。

李哲華後來向吳敦義提報此事，吳敦義肯定，並將親自主持會議。據了解，當天會議將由國民黨大陸事務部主任周繼祥向15位縣市首長報告國共之間交流現況，再由各縣市首長提出建議，交換意見。

李哲華指出，台北市長柯文哲運作很順暢的「雙城論壇」，是源於國共之間的「黨際交流」，柯文哲只是延續。這次層次拉高，由黨中央統籌處理兩岸事務，如果能與對岸談到較好的交流條件，可以一次讓台灣各縣市受惠，會比城市之間點對點交流還要有利。

李哲華也說，作為選務單位主管，會擔心兩岸交流若不順利，無法落實「東西賣得出去，人進得來」，恐影響國民黨2020選情，因此很重視兩岸交流，要讓台灣人民覺得國民黨做得到「東西賣得出去，人進得來」。

(中國時報)