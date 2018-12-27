卓榮泰稱白綠可交流 要合作再說

2018年12月27日 01:25 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

2019年立委補選，「白綠合作」破局。民進黨黨主席候選人卓榮泰昨在廣播專訪時直言，柯陣營雖不是政黨，但也是有實力的政治團體，白綠可以交流，但要不要合作，則是另外的問題。

在九合一大選後，台北市長柯文哲是蔡英文總統第一位見的六都市長，當時總統府擺出客隨主便的態度，一切由北市府主導會面地點安排與議題，但是在「柯蔡會」中，柯Ｐ明顯冷對蔡英文，令小英飽受黨內批評。

在台北市之後，蔡英文已在18日至桃園市會見市長鄭文燦，在台北市未得到的溫暖，在桃園市得到熱烈歡迎。至於另外四都首長會面，尚未敲定。

卓榮泰昨在廣播中直言，總統府也該檢討，往後還要不要與地方首長進行會面？他強調，柯文哲只是6場會面的其中之一，往後若還要繼續進行，應該以總統、中央為主導。

英派立委陳明文之子陳冠廷現受邀進入北市府小內閣擔任副發言人，被視為「白綠合作」的新契機。卓榮泰輕描淡寫地說，「年輕人過去工作，若對人生有幫助這樣就好了」。

柯文哲日前批評民進黨嘴巴上說要「白綠合作」，可是看到的卻是「不友善行為」。卓榮泰當時回應，「不會不友善」，從中央到地方都要合作。

卓榮泰也曾說，民進黨和柯文哲的關係就是「可以進一步交往的朋友」，但要在共同中心思想和核心價值之下進行，柯文哲若為的是台灣價值和台北市利益，這就可以合作。

(中國時報)