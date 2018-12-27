把跑道變河道 偷渡直闖國門

2018年12月27日 01:25 中國時報 陳鴻偉 、 謝明俊

脫團的越南旅客當晚落腳在高雄市三民區的國際星辰旅館，旅館26日對事發狀況沒有說明。 （劉宥廷攝）

越南人有多會跑

新聞透視越南薪資低、生活條件差，除透過合法婚姻、移工、觀光、求學管道出境外，最多的就是搭船偷渡，早期越南人經常偷渡到澳洲、台灣，今年再轉往香港、大陸等地，但也傳出多起船難溺斃不幸，包括日、韓等多國均對越南嚴格審核，政府新南向卻大開國門，人蛇集團把跑道變河道，大賺鈔票。

合法來台費時 偷渡頻傳

海巡署指出，越南人偷渡來台，一般行情為20萬元，通常會透過大陸人蛇集團，從福建平潭轉往新竹、苗栗上岸，近年轉至東海岸，去年1月曾在宜蘭三貂角海域查獲1艘漁船，小小5坪空間竟藏匿40名越南偷渡客，所以去年查獲外國人偷渡137人，今年降為90人，都以越南人居多，研判應是「改道而行」。

仲介業者指出，據了解，越南平均薪資僅有台灣的1/3，吸引大批越南人士想要來台，但若想透過正式管道，越籍移工先需前往職訓所受訓，為期1至3個月。

這類學校通常1個月要花1萬元，接下來送件、辦證費則約2萬多元，遇上黑心仲介加收服務費用，金額通常在3000至9000美元，好不容易來到台灣，也只能從事幫傭、廠工及漁工等3大種類，限制重重，導致偷渡及偷跑事件頻傳，更有不少是結婚來台後即失聯，跑到小吃店坐檯陪酒。

官員勾結不法 圖利仲介

至於有無官員勾結不法，仲介業者表示，過去曾發外交部駐越南一等祕書蕭裕文，利用核發簽證機會，放水圖利當地留學仲介業者者，讓沒有華文基礎能力證明或財力證明的越南籍學生來台。而這幾年，也有許多專案讓這些學生來台，他們表面上是來台「留學」，說穿了，根本就是工作賺錢。

5萬移工失聯 恐淪黑工

事實上，2014年間，勞動部一項調查就發現，逃逸發生原因，原以為是因為雇主或是仲介公司有關 但結果卻是有超過5成5是因嫌錢賺得不夠多，其餘原因才是工作量太大、以及與雇主相處不佳等原因。

以越南移工為例，目前越南政府規定基本仲介費2500美金，但台灣仲介公司以保證增加收入，私下向移工超收仲介費，最高可達3500元美金，越南移工來台後如果發現收入不如預期時，就容易發生逃逸。

由於國內工廠缺工率仍高，因此仍有龐大的黑工市場，以目前仍有5萬多名移工行方不明，他們多半依附在同鄉的庇護下藏匿，並藉由同鄉協助找尋新工作，就算被逮也僅是遣返，這樣的條件，誰有機會進來了，會不想跑呢？

(中國時報)