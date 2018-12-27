人蛇鑽觀宏漏洞 玩一票大的

2018年12月27日 01:25 中國時報 陳鴻偉 、 劉宥廷 、 林瑞益 ／綜合報導 ／綜合報導

越南觀光團離譜跳機152人，丟盡國家顏面，有仲介業者私下認為，新南向實施後，頻遭炮轟放寬條件，導致大批東南亞女子入境賣淫，政策也開始修改調整，像原本1年免簽6次改成1次，人蛇集團改鑽「觀宏專案」漏洞，乾脆玩一票大的，計畫性結集落跑，移民署也不排除有內神通外鬼。

業者認為，新南向不斷遭到抨擊，像泰國賣淫女子從2015年的3人，一路爆增到去年、今年的300多人，雖有張景森兀自嘴硬，強調觀光人數倍增，但相關審查作業確實已有調整。

例如，移民署實施「入境口詢」，在機場發現可疑東南亞人士時，會對其直接進行詢問，發現有問題可當場拒絕對方入境，去年透過這個作法排除902人，今年至10月為止也有838人，拒入率達到30％左右。

此外，東南亞自由行旅客除財力證明，還需提供住房地點、聯絡資訊，最近更修改規章，將原本1年6次的免簽，縮減為1次，讓賣淫女子人數小幅下降，也對市場造成衝擊。

但「觀宏專案」不受此限，一切以最寬鬆的方式，讓東南亞團客迅速入境，說穿了就是要滿足政府美化觀光數字的政策。

業者認為，該案執行以來，越南團每次都會出現零星的落跑旅客，通常50個人會跑1、2個，不排除人蛇集團憂心政策轉變，快要沒得玩了，所以在年底時，策畫直接玩一票大的。

此外，移民署高雄市專勤隊追查後表示，脫逃的152名越客中，102人是男性、50人為女性，男女老幼都有，其中128人於23日晚間分批入住三民區國際星辰旅館和鹽埕區帝豪飯店，但他們晚間6點登記入住，待不到1小時就離開飯店。

部分越客是拉著行李落跑，更有些越客則是將行李留在房間，連拿都沒拿就不見人影；這些越客紛紛衝出飯店搭上自小客車、休旅車離開，這10多輛車主遍及北中南，幕後應有人蛇集團操縱，正循線追查。

(中國時報)