政府挨轟沒肩膀 拉旅遊業者墊背

2018年12月27日 01:25 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

152名越南旅客跳機脫團失聯，究竟誰該負責？依規定，業者必須負擔逃逸旅客的遣散費用。旅行公會昨狠批，政府不敢承擔管理責任，將旅遊業拉墊背，非常不公平，初估全業者因逃逸旅客損失3000到5000萬元，將與立委聯合提出集體訴訟。

交通部周永暉表示，目前正配合外交部與移民署釐清整起事件狀況，近日會針對觀宏專案召開檢討會議，通盤討論配套措施是否不夠完善，之後也將加強書面審查，擬新增抽查方式辦理。

旅行公會全國聯合會發言人李奇嶽指出，觀宏專案是由馬政府推出，上路前兩年的逃逸人數還不算多，然蔡政府上台後，放寬觀宏專案的資格審查，包括縮短審查審查期、增加國外合作旅行團、提高南向國家包機來台獎勵金額，加上該專案不需附上財力證明，才會導致逃逸人數暴增10倍。

李奇嶽認為，旅行社為了接團只好簽下保證責任，然而不具公權力、手無寸鐵的業者，有什麼能力給予保證？這次逃脫一團，旅行社得負擔約121萬的遣散費，若這團不幸是陸客脫逃，每脫逃一人旅行社還得多罰10萬，等於得罰1520萬，旅行社也只能關門大吉。李奇嶽狠批，「政府不敢承擔管理責任，將旅遊業拉墊背」。

李奇嶽表示，公會已與立委許毓仁研商，決定為旅行業者對觀光局或移民署提出集體訴訟，全旅行業者總共因逃逸旅客被罰款的金額多寡，目前初估至少有3000到5000萬。

(中國時報)