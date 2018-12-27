仲介費5：18 假觀光打工俗擱大碗

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中國時報
／台北報導

旅行公會昨指出，觀光局為吸引新南向國家來台旅遊，推出不需財力證明的觀宏專案，卻導致「假觀光」狀況加劇，光今年就有500名越南客逃逸。業者透露，以每人團費1萬，人蛇仲介費4萬，每人「假觀光」費用不超過5萬元，與合法來台打工的仲介費的18萬元相比，省錢又快速。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶指出，導遊在機場時就已發現旅客被人盯上，旅客一下機，外面就停了大批車輛預備載客，導遊當時雖有報警，警察卻查不出違法行為，加上簽證沒有過期也不能抓人。第一團到飯店後，有不法集團打算直接把旅客帶走，導遊為阻止還與旅客爭吵，更緊盯旅客到晚上12點才敢睡覺。

第二團到第五團也有不法集團緊跟至飯店，入住飯店隔（24）日早上，導遊發現竟然跑掉128人，當下立刻通報高雄市三民一分局，晚上也通報觀光局等相關單位。

旅行公會全國聯合會發言人李奇嶽指出，蔡政府上台後，放寬觀宏專案國外合作組團社的資格審查、縮短簽證審查期、提高南向國家包機來台獎勵金額，雖然來台東南亞旅客變多，但也伴隨觀光管理問題，例如光是今年一年逃逸的越南旅客人數就高達500人。

仲介業者指出，這次來台「假觀光」的團客每人負擔團費加仲介費不超過5萬元，若合法來台工作，以越南勞工為例，廠工要交給越南政府12萬元、養護機構要6萬6000元、家庭看護工要6萬1140元，且來台後第1年每月要付台灣仲介1800元、第2年每月1700元、第3年每月都1500元，3年共計要6萬元，等於越南廠工工作3年，最多需付18萬，價差相當大。

(中國時報)

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