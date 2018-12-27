活棋陳景峻 白綠合作新契機

2018年12月27日 01:25 中國時報 葉德正

新聞透視台北市長柯文哲與民進黨從過去「白綠合作」走向分裂，北市立委補選各推人選分庭抗禮，這次新北市三重區立委，因高志鵬判決定讞也要缺額補選，或可成為修補關係的新契機；若雙方釋出善意，共推台北市前副市長陳景峻，或可緩衝彼此緊張關係，也為2020大選白綠合作埋下伏筆。

三重向來是綠營大票倉，立委單一選區兩票制實施以來，藍營從未獲勝過。但近年來鐵票區逐漸鬆動，2012年藍營李乾龍拿下9萬4000多票，綠營高志鵬拿下9萬6000多票，相差僅2000票。

綠大票倉生鏽

2016年國民黨執政失利，大環境對民進黨有利，高志鵬也只拿下9萬5000多票，不增反減。以往民進黨候選人在三重區，至少會贏國民黨數萬票，但這次新北市長選舉，蘇貞昌得票10萬823票，只贏侯友宜得票9萬9925票不到900票，足證大票倉生鏽。

最可能接替人選的新北市黨部主委余天，雖曾在三重區獲勝，但大環境執政不佳，加上藍營氣勢正旺，極可能失守鐵票區；一旦連鐵票區都敗選，也提前宣告綠營2020總統大選出局。

若民進黨釋出「白綠合作」善意，共推一直擔任白綠「潤滑劑」的陳景峻，對民進黨而言，可立即化解與柯文哲間劍拔弩張氣氛，一旦勝選，也為未來2020白綠合作奠基，即使敗選也不會傷筋動骨，降低失敗檢討的衝擊。

陳深獲柯P信賴

陳景峻與柯文哲惺惺相惜，擔任北市副市長期間深獲柯文哲信賴，去年投入民進黨新北市長初選，柯文哲多次跨河站台助陣，陳景峻也投桃報李，在白綠分裂時，不顧黨紀問題替柯站台輔選，2人感情不言可喻。

再者，陳景峻出身雲林，深獲雲林同鄉會支持，從基層里長一路選上三重市長，輩分高，資歷深，不失為一位強棒。不過，目前陳景峻違反黨紀（替柯文哲站台）在新北市黨部中評會審議中，如果民進黨能高高舉起、輕輕放下，白綠才有進一步合作的可能。

(中國時報)