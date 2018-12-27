白色力量 左右民進黨輸贏

2018年12月27日 01:25 中國時報 曾薏蘋 、 周毓翔 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

九合一選戰後，空出5席立委，再加民進黨立委高志鵬涉案判刑定讞，共6席需補選。綠營黨政人士表示，這次補選，民進黨輸贏關鍵是白色力量等第三勢力小黨。

九合一選舉後需要遞補立委選區，包括台中市長當選人盧秀燕、彰化縣長當選人王惠美、台南市長當選人黃偉哲、金門縣長當選人楊鎮浯、及征戰台北市長失利的姚文智等5席區域立委須補選，外加新北市立委高志鵬，共6席。高志鵬是民進黨立委補選協調小組成員之一，未料自己也成為要被遞補選舉的人。

參選民進黨主席的行政院秘書長卓榮泰昨示，姚文智、黃偉哲選區，原先就是民進黨的，保住只是平盤，希望還要再加。

黨政人士指出，民進黨將力保台南市、台北市、新北市3席為主，這三選區皆是民進黨較強的選區，必須先守住。

他分析，不過民進黨現在遇到最大變數，是白色力量等其他第三勢力小黨，其選票與民進黨高度重疊，反觀國民黨，親民黨及新黨因沒什麼人選，所以國民黨較沒遇到「友軍」挑戰。是否與白色力量談合作？黨政人士認為，現在很難評估，至少等到人選出現後才能定論。

國民黨組發會主委李哲華坦言，國民黨較佔優勢的只有台中、彰化、金門，台北、新北與台南要補選的選區都屬國民黨艱困選區，盼徵召強棒力拚。

北市立委補選已徵召陳炳甫參選，台南立委人選則陷難產，台南市黨部主委謝龍介認為應找年輕人參選，不過李哲華坦言，該區藍營相當弱勢，不是好打的選區，若最後還是沒人選，「龍介仙應要有心理準備，他應該不會怯戰。」

至於三重區立委，李哲華認為，由於時間倉促，且補選投票率低，要優先找平時就有在地方經營的人選，目前看，上次有選過立委的新北市黨部主委李乾龍及前立委朱俊曉都是適合人選。

(中國時報)