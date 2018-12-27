高志鵬判刑 綠白藍搶位熱戰

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中國時報
／新北報導

民進黨籍立委高志鵬因收賄案遭判刑定讞，立委資格將被取消，將在3個月內舉行補選，消息一出，除綠營出現「白綠合作」聲音，藍營包括李乾龍、朱俊曉與江俊霆也都被點名出征，選戰還沒開打，已聞得到濃濃煙硝味。

民進黨籍立委高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中，遊說並收受政治獻金，最高法院昨依貪汙罪判刑4年6月、褫奪公權4年定讞，喪失立委資格，因高任期還有1年以上，中選會將在收到判決書後3個月內舉行補選。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，高志鵬立委任期本該到2020年1月31日止，依《選罷法》規定，中選會將在收到法院判決後3個月內補選，是否與3月16日舉行的台南、彰化、金門立委補選合併舉行，待中選會決定。

2008年立委選舉改單一選區後，藍營在三重地區再無勝選紀錄，但挾著侯友宜大勝氣勢，藍營若能推出強棒，不無扳倒綠營人選機會。

目前檯面上被點名藍營戰將，首推本次選舉操盤立下大功的新北市黨部主委李乾龍，但接下來2020總統大選，新北仍需靠他運籌帷幄，李乾龍昨受訪時則推薦前立委、新北市工商發展投資策進會總幹事朱俊曉出馬。

朱俊曉在地方經營已久，父親朱清發也曾任三重市長，屬政治世家，且基層實力雄厚，不過朱俊曉昨受訪表示，謝謝主委推薦，但他人在國外，目前沒有選立委的規畫，一切等回國後再說。

年輕世代的新北市民政局前局長江俊霆，在民政局長任內綿密經營地方組織，與基層打下良好關係，堪稱藍營最佳奇兵，但他本人不願表達意見。

綠營除有「白綠合作」聲音，為正「留黨察看」的陳景峻是強棒外，現任新北市黨部主委余天在基層實力也不容小覷，未來藍綠何人出線，有待觀察。

(中國時報)

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