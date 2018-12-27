近50校長歡送 高教界讚葉擔當

2018年12月27日 01:25 中國時報 林志成 、 李侑珊 、 楊孟立 、 陳志賢 ／綜合報導 ／綜合報導

教育部長葉俊榮因核定管中閔任台大校長下台，昨教育部選在國圖為葉舉辦歡送會，包括4、50所大學校長出席。實踐大學校長陳振貴說，葉俊榮成為台大校長遴選爭議第三個折損的部長，十分可惜，但他壯士斷腕，充分表現個人良知膽識與擔當，可說求仁得仁，但十分悲壯而慘烈！

歡送會上， 代理教育部長的次長姚立德哽咽說，一年來台大案讓教育部籠罩風暴，三不五時打雷下雨，不但讓同仁心浮氣躁，也影響社會。他感謝葉將這風暴移除，讓台灣教育回到正軌。

葉上台致辭時先跟同仁致歉「三度辦離職部長歡送會」，他說，剛到教育部時就感受「這是被驚嚇過的部會」，他不斷提醒自己，要隨時提供力量支撐同仁。

他說，台大案不解決，不只台灣高教內涵無法大開大閤，也嚴重衝擊教育系統士氣。他了解台大的美麗與哀愁，過去他跟許多自由派教授不斷在台大校務會議建構大學自主性，這次卻也因大學自治爭議陷入糾結。葉俊榮說，台大案子不好處理，他解決獲得高教界肯定非常感謝。他透露，「其實我不是真那麼喜歡走（下台）」。

針對此案，政院祕書長卓榮泰仍批說，「儘管內閣總辭在即，做一天和尚撞一天鐘，但不能因和尚快不當，就先把鐘撞完。」他說，葉可能就是計畫這麼做，「可是我們的核心價值無法接受，也是真的」。

管預定明年1月8日上任，但校長候選人之一的台大電機系教授吳瑞北，昨向台北高等行政法院聲請「定暫時狀態」假處分，防教育部聘管中閔。教育部昨表示，此案今開庭審議，如吳瑞北贏，管中閔將無法上任。

此外，律師林憲同認為葉明知台大校長遴選程序有重大瑕疵卻同意聘任，昨向北檢告發葉俊榮、管中閔、台大遴委蔡明興3人涉瀆職、圖利及偽造文書等罪。

(中國時報)