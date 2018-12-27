學運衝撞 台生出走陸生不來

2018年12月27日 01:25 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台灣目前大專校院學生來源的樣貌：陸生不來、台生出走、「新南向」政策導致東南亞學生驟增……這些現象，似乎是蔡政府執政後才開始，不過追本溯源，和當年太陽花學運衝撞，導致ECFA的後續性談判破裂有很大關係。

陸生占比 降至2成9

比較這幾年陸生人數消長，2014年在台境外生9萬3千人，大陸學生占了3萬3千人之多，其中將近6000人是來台修讀正式學位的學位生，2萬7千人是短期研修生；到2017年，在台全體境外生人數11萬8千人，其中大陸學生3萬5千人（讀正式學位的學位生9000人，短期研修生2萬5千人）。

上述數字可以從四個面向解讀。首先，3年來陸生總人數看似增加，但陸生在全部境外生的占比降低，從2014年的3成5降為2017年2成9。第二，對學校而言，短期研修生當然不如長期學位生，但2017年修讀正式學位的陸生9000人看似增加，卻是前朝留下的「老本」，也就是馬政府時代，頭幾批來台讀大學的陸生，又留下來讀碩博（約占來台讀碩博的陸生的四成），紅利很快就會用盡。

前朝紅利 很快會用盡

第三，大陸短期研修生在馬政府後期迅猛增長，2015年更達到3萬4千人，2017年蔡政府時期的2萬5千人，是從高峰狠狠摔下，大專校院絕對很「有感」；第四，不要小看研修生減少這件事，很多研修生是來台短期讀書之後印象非常好，才變「回頭客」來台讀正式學位。兩岸氣氛不好，研修生減少，學位生也必減少。

其實大陸老台生都觀察到這幾年明星高中台生已有赴陸、赴港現象，且以往台生赴陸年紀偏大（去大陸讀碩博或是中年轉去讀中醫），讀大學部的多是台商子女，這幾年卻很多是「從沒去過大陸」的高中畢業生；此外中南部「鐵桿綠」縣市的台生去大陸讀書、以便留在大陸就業的一大堆，一點也不覺得是「投共」。

明星高中 赴陸生暴增

今年學測以後更是明顯。由於有明星高中校長表示，今年報名陸校人數甚至從以往的每年4、5人暴增為40、50人，當時還造成一波新聞轟動；6月之後更有不少陸校罕見地高調曬錄取台生榜單，根據記者蒐集，32所陸校錄取到789人。這還只是一部分的名單。

綜合來說，台灣大專校院校內生源的變化，與民進黨上台之後兩岸關係不佳有很大關係；但說到底，促成蔡政府上台的太陽花學運，早在4年前就埋下遠因。

(中國時報)