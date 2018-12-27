學生更敢發聲 是非卻沒了標準

2018年12月27日 01:25 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

2014年太陽花學運對台灣高教生態產生什麼影響？大學教授表示，這事件讓大學生更願意參與及為公共議題發聲，不過在課堂上，老師卻因此沒權威、沒尊嚴，學生不太接受老師和他們談傳統道德，整個教育陷入價值混亂的狀況。

太陽花學運的核心分子陳為廷，當年是清大社會所的學生，該所老師姚人多，也鼓勵學生去參與這個社會運動。當時擔任清大主祕的李敏表示，學生參與太陽花學運，學校只有一個立場，那就是確保他們的安全，至於他們發表什麼言論，都予以尊重。

李敏是清大工科系教授，更是今年「以核養綠」公投的推動者之一。他表示，以前若有人公開支持核能，常會被霸凌，但太陽花學運後，大學生更願意站出來為他們支持的公共議題發聲，這次「以核養綠」公投在年輕人熱心投入及參與下，最後獲得通過。他認為，「以核養綠」公投能有這樣的成績，應該跟太陽花學運的後續影響有關。

台師大名譽教授吳武典指出，太陽花學運對高教造成非常大的衝擊，過去傳統價值觀（如尊重別人、自由不是無限制）被改變，學生思維以多元方式呈現，但是非卻沒了標準，他們更以自我為中心，「我說了算數」、「只要我喜歡，有什麼不可以」，導致大學校園陷入價值崩壞的處境。

「在大學課堂上，老師已難以跟學生談道德教育。」吳武典表示，現在大學生比以前更具個性、自主性及批判性，在他們眼裡，「老師算什麼」；教育體系已沒有絕對正確的價值觀，老師上課時面臨更大挑戰，已失去尊嚴及權威。

中興大學材料科學與工程學系教授武東星則說，太陽花學運對人文、社會領域的大學生影響多一些，他們受到激勵，比較願意投入公共事務；相較之下，理工領域的大學生務實，他們身上愈來愈看不到這個社會運動的痕跡。

武東星表示，世界變動很大，台灣經濟不好及低薪問題，曾造成年輕人西進就業；但在美中貿易戰下，大陸就業環境受到衝擊，許多年輕人又紛紛回國工作。現在理工領域的大學生，在意的是未來就業、薪資及人工智慧等新興科技帶來的憧憬，沒什麼人再去提及太陽花學運。

(中國時報)