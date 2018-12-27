外漂族創新高 恐遠逾73.6萬人

2018年12月27日 01:25 中國時報 洪凱音 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

台灣長期低薪，學有專業的中高階人才早就受不了，赴海外討生活的外漂族再創新高；主計總處公告106年國人赴海外工作人數達73.6萬人，年增1.1％，人數創歷史新高；人力銀行表示，太陽花學運後，近年來未滿30歲年輕人赴大陸、東協工作有快速上升趨勢，在模糊、灰色空間下，官方統計恐怕有黑數，外漂族人數遠超過73.6萬大軍。

服務業占台灣GDP比重超過6成，全國工業總會祕書長蔡練生指出，台灣服務業相對領先大陸，例如金融業就具有高度競爭力，台灣本身市場小，大陸有這麼廣大的市場，當然希望服務業有機會去拓展，製造業部分也一樣，都很需要大陸市場准入、項目開放。

全國商總理事長賴正鎰更提醒，服務業無法成長，間接影響到年輕人的就業與創業，有調查指出，台灣畢業生願意到大陸去工作的比例已經大幅上升到4成多，嚴重影響台灣留才，造成人才流失。

赴上海打拚的台籍互聯網高階經理坦言，大陸科技業的薪資已追上台灣，以大學畢業生、進入上海互聯網擔任工程師，月薪約9000人民幣（約新台幣4萬元），就連內勤工作都有6000元人民幣（約新台幣2.7萬元）的水準，且每年都有穩定加薪的機制，再過幾年早就把台灣遠拋於後。

不過，台灣人才外流絕對不僅於薪資條件高而已，主管認為，更重要的是產業或企業能給予未來明確的願景與發揮舞台，若只是薪水高，卻未搭配其他條件，根本是「白搭」。

互聯網主管分享，近20年來全球人才大量挪移到中國大陸，主因是跨國企業積極布局大陸市場，到了上海工作才發現，不只到處是台灣人、日本人、韓國人，還有來自挪威、瑞典、印度等國籍的人才聚集在上海；隨陸美貿易戰升溫，加上東協人口紅利，近2、3年內國際人才的挪移，又會面臨重新洗牌的命運。

(中國時報)