申請陸校 為讓孩子脫離舒適圈

2018年12月27日 01:25 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

「如果說以前台生去大陸留下來的機率是五五波，現在直觀來看至少有七成！」老台生表示，這幾年台灣學子去大陸變得踴躍，很多是跟大陸毫無淵源的本省籍子弟，原因無他，當然是瞄準未來大陸就業機會。另一方面，父母也是很大助力，有家長直言，太陽花學運讓台灣看不到希望，申請陸校主要是讓孩子脫離舒適圈、看看同齡陸生是怎麼拚搏，不管最後有沒有去讀，過程本身就很值得。

來自高雄的許晉銘，在台灣政治大學完成碩士學位後，前往大陸北京大學國關學院攻讀博士學位。長年觀察台生赴陸的他表示，台生一定要先做足功課，了解大陸高教體系，並且要想清楚為何而來，是要走學術路線？或是鋪墊人脈？不過無論如何，去大陸讀書要有心理準備，他再三告誡：「盡量讀名校而且一定不要荒廢學業，拿到學位才是最基本的事」，一來好找工作，二來打開視野。

看多了台生人來人往，許晉銘笑著說，很多台生去大陸之前都信誓旦旦「一定會回台」，但其實留學是一種很深入的體驗，會有新的生活方式和朋友圈，到最後覺得「台灣經濟情勢微妙，留在大陸也不是不可以」的大有人在；據他的經驗，這幾年大約有七成的台生會留在大陸發展。

在美商公司工作的李女士有一雙兒女，女兒在台灣讀大學，兒子在明星高中讀高二。她表示，雖然說今年台生赴陸媒體報導很多，但家長圈都知道這不是今年才開始，「兩年前已經有種逃難的氛圍！」台灣大專校院倒閉潮、優質教師和菁英學生出走，太陽花學運讓台灣教育紊亂，加上聽聞親戚小孩在大陸讀書，她也開始蒐集相關資料。「主要是兒子也有出去讀書的想法，就算北清復交上不了，去大陸沿海985或是港校，排名也比台大強。」

一位台生家長今年5月間陪孩子去陸校面試，也目睹了「600台生在廣州中山大學排長龍面試」的盛況。她表示，當初是脫離舒適圈、看看同齡陸生是怎麼拚搏，孩子最終因個別因素選擇讀台灣學校，但表示上了大學會爭取當交換生，讓她覺得很值得。

(中國時報)