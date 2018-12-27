反ECFA 學者指懼中心理作祟

2018年12月27日 01:25 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

前行政院長江宜樺回台大演講，被自稱是太陽花學生抗議而中斷，太陽花學運阻斷ECFA的討論再度重返輿論場，回顧當時情境，學者指出，大批青年雖訴求反服貿，卻一點都不懂協議內容，之所以走上街頭，在於「懼中」心情作祟，表達反對國民黨以及對自身處境的不滿，政客與職業學生才會找到縫隙釀成爭議。

台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚表示，太陽花學運的本質，確實是對特定意識形態的反抗，卻也反映台青「懼中」的心理，面對大陸政經實力的強大，不只企業規模可觀，大陸大學生在職場與升學上，競爭更十分激烈，台灣明知自己無法與之相比，年輕人既仇中又懼中，這樣的心態此刻依舊存在，才會把情緒發洩在沒有官職的江宜樺身上。

賴祥蔚更提到，蔡英文執政兩年多來，談到兩岸始終只說維持現況，但兩岸不交流，台灣的發展就「卡住了」，特別是在這次九合一大選，新任高雄市長韓國瑜支持九二共識並獲高票當選。可見台灣民眾已慢慢發現，藍綠政治人物都要明白，對台灣來說，脫離大陸是不可行的。

世新大學人文社會學院院長李功勤說，蔡總統不承認九二共識就是「隱性台獨」，民進黨當時支持太陽花學生，導致ECFA沒有過關，讓台灣貿易、農漁產品等沒有外銷大陸與通貨的機會。

李功勤更指出，當時馬政府處理服貿協議時也有缺點，最大問題即沒有妥善利用媒體，甚至沒有善用網路社群媒體，對民眾說清楚ECFA如何有利兩岸關係？即便馬最近出新書大力闡述對太陽花、ECFA的想法，但議題熱度、潮流已經過去，馬此時發表觀點的作用、影響力有限。

(中國時報)