鄭文燦拚經濟 城市合作互補

2018年12月27日 01:25 中國時報 楊宗灝 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園捷運綠線未來將連結桃園、航空城兩大都會區，預計2025年完工。（賴佑維翻攝）

鄭文燦（右三）規畫，分階段自行興建1萬2000戶社會住宅，2019年將陸續完工。（賴佑維翻攝）

桃園市長鄭文燦毫無懸念連任成功，在傳統藍大於綠的版圖中站穩腳步，他更將打破藍綠框架，期盼透過北進南出、南進北出形式，與其他城市合作、互補，尤其是南台灣的高雄。鄭文燦說，選舉結束後要放下政黨包袱，選民要拚經濟、顧民生、要建設，把經濟做好就是守護民主的重要價值。

要建設不要吵架

25日就職典禮，鄭文燦再次強調會做好做滿、會心無懸念，看得出桃園就是他心頭最軟的那塊。連任4年首要挑戰，就是帶動桃園城市治理由基礎建設轉型，特別是軌道、下水道等與民生息息相關的建設，都是要讓桃園基本設施提升成為台北以外最好的選擇。

鄭文燦接受《旺旺中時》專訪時強調「要建設不要吵架」，他說，建設沒有政黨之別，而一般市民對建設是很有感的：「我任內的親子館，從原本8處增加到30處，另外包括國民運動中心、體育園區等也從無到有。」桃園民眾對城市建設最根本的印象，就是「路平」。鄭文燦說，任內路平比率由原本的3成提高至7成，這都讓民眾對城市轉型有感。

招商引資具優勢

面對大環境民眾普遍期待透過拚經濟改善生活，鄭文燦強調，桃園具交通、區位、人口與產業聚落優勢，交通優勢是桃園是國際機場所在地，又連接台北港，可就近與國際產業連結，高科技大廠幾乎都希望能在桃園設點。

區位優勢，桃園剛好位於台北政經中心與新竹高科技園區的中間位置。產業優勢是桃園是全台工業產值最高的城市，年產值將近3兆，各種產業、供應鏈都完整，與其他城市相比不用從零開始。人口優勢更因桃園是年輕城市可一窺端倪，桃園人口1年可成長4萬人，平均年齡是6都中最年輕的38歲，而且房價相對便宜，讓年輕人願意定居桃園，也讓桃園在發展、招商上的優勢高過其他城市。

跨縣市發展觀光

談到未來是否會與高雄市或其他縣市合作發展觀光，鄭文燦說，當然可以，特別是南進北出、北進南出，都可跟其他城市合作發展觀光面向，桃園有浪漫台3線的旅遊資源，也有很多台北商務客，若觀光客能在第一天及最後一天住在桃園，整合地區的休閒農業區、觀光工廠，這些都可以跟台北、桃竹苗或南台灣城市合作。

(中國時報)