三心六線 實現北北桃生活圈

2018年12月27日 01:25 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園軌道建設推動「三心六線」的目標，桃園市長鄭文燦表示，三心包含桃園、中壢、航空城等3大都會區，六線則有機場捷運、鐵路地下化、捷運綠線、綠線中壢延伸線、捷運棕線、三鶯延伸線，完成北北桃1小時生活圈願景！

鄭文燦表示，機捷正式通車後，桃園國際棒球場成為最好的展演場地，以2018年韓國團體「防彈少年團2018亞洲巡迴演唱會」為例，A19桃園體育園區站單日運量4萬1652人次、全線單日運量12萬1425人次，創下營運22個月以來最高記錄，更有6成演唱會歌迷選擇搭乘機捷，說明機捷的安全、便利受到肯定。

鄭文燦補充，桃捷綠線橫跨桃園、八德、蘆竹、大園，連結台鐵和機捷，並串連捷運三鶯線，目標是2025年陸續通車。

捷運棕線今年行政院已核定可行性報告，明年完成綜合規畫，至於三鶯線八德延伸線可行性報告已報交通部審查，綠線中壢延伸線今年完成可行性研究，預算並納入前瞻基礎建設計畫。綠線大溪延伸線，也正進行可行性研究中。

對於鐵路地下化部分，鄭文燦說，除了增設國際路站、桃園醫院站、中原大學站及平鎮站，方便市民外，也會帶動沿線經濟發展，如中原大學站將有1公頃車站廣場、綠帶以及25米道路，同時也會變更中原營區，設置中原創業村。

鄭文燦說，桃園人口目前是221萬人，預估2025年人口將達到250萬人，而這些軌道建設完成後，自己也卸任了，但希望能造福桃園市民。

(中國時報)