桃射3箭 成台灣經濟火車頭

2018年12月27日 01:25 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

讓桃園成為台灣經濟發展的火車頭！桃園市長鄭文燦規畫「桃園發展三支箭」帶動桃園轉型，包含航空城、亞洲．矽谷及前瞻基礎建設等3大計畫，涵蓋交通、產業及都市發展，讓桃園未來的20至30年，都能大步向前。鄭文燦說，「絕對比高雄更有發展潛力！」

鄭文燦表示，桃園若要「轉大人」，重點是拚經濟、拚建設，而不說空話，這也是自己受市民肯定的原因，桃園發展三支箭中，已逐步規畫期程，並一步步完成。

桃園市在前瞻基礎建設計畫爭取全國最多的預算，以中央補助加上地方分攤，高達2514億，將從軌道、數位、城鄉、食安、幼托、治水等方面，啟動桃園30年來最大的建設。以軌道建設為例，包含鐵路地下化、桃捷綠線、機捷增設A14站、桃捷綠線中壢延伸線。

「桃園航空城2020年將進入實質開發！」鄭文燦指出，航空城過去爭議不斷，他上任後揮別過去錯誤，縮小開發面積，弭平民眾對土地徵收疑慮，預計2020年3月完成區段徵收計畫核定，可說是進入實質開發。屆時將可取得300公頃專區，引進各種低汙染及創新產業，此外航空城計畫也能和亞洲．矽谷計畫結合，透過中央、地方與產業的合作，為下階段的軟體跟創新產業創造更多台灣經濟的機會。

「亞洲．矽谷」計畫則是讓桃園成為智慧宜居永續城市，鄭文燦說，桃園推動亞洲．矽谷計畫有豐沛產業能量、低成本等優點，桃園推動3個大型青創聚落及育成中心、3個小型青創基地。鄭文燦批評，中央政府負責的「亞洲．矽谷」停滯不前，但桃園市在架構下自己先做可以做的部分。

他也認為，亞矽與桃園的連結度不夠，包括國發會、經濟部、科技部，應該針對亞矽徹底檢討。

(中國時報)