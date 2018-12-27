女閣員5人 將微調2至3波

2018年12月27日 01:25 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

市府團隊日前微調人事後，26日進行合照及參加首次市政會議，市長鄭文燦要求新團隊必須要清廉認真，也坦承這是暫時就位，未來還會有2至3波人事異動，而女性閣員目前有5人；另外，對於約聘雇人員薪水，指示依照工作量調整等級也能加薪再報給他。

連任後的首次市政會議，32位局處首長有8人異動，但新職位部分為「熟面孔」，像是原勞動局長王安邦調任社會局長，他笑說自己是「小安邦」，坐在隔壁的則是教育局長高安邦「大安邦」，常有議員搞錯，過去就曾在社會局服務，回鍋社會局後會繼續努力。

新任副祕書長為原工務局長黃治峯升任兼代理工務局長，他自己是平鎮客家子弟，近年返鄉服務，而同樣返鄉服務的還有新聞處長詹賀舜，他說小時候自己就住在桃鶯路、建國路那邊，對桃園有一份熟悉感。

「過去我在工策會居間協調廠商與官方關係，如今變成是開罰單位…」勞動局長陳靜航語畢引發哄堂大笑。

而新上任的經濟發展局長郭裕信有著亮眼學歷，為英國倫敦大學政治經濟學院會計財務系碩士，他說過去在業界多年，從事金融與貿易等工作，會積極迎向公部門挑戰。

社會局長古梓龍、地方稅務局林延文退休，由副局長姚世昌升任、體育局長則由副局長房瑞文代理。

競逐桃園區議員失利的民進黨籍議員邱素芬接任桃園果菜公司董事長、落選的龍潭區民進黨籍議員張肇良、龜山區無黨籍議員李雲強則獲聘任市政顧問，3人都出席首次市政會議。

鄭文燦表示，約聘雇人員也將會有調薪，依據工作量建立分級，適當加薪激勵士氣，「對於第一線工作是需要的」。

(中國時報)