廣建社宅 歡迎年輕人來追夢

2018年12月27日 01:25 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦認為，人生的價值不該被貶值為買一棟房子！居住是基本需求，落實後民眾才能繼續追求更大夢想。桃園分階段自行興建1萬2000戶社會住宅，2019年將陸續完工，歡迎年輕人到桃園追夢、築夢。

桃園市是目前各縣市推動社會住宅進度最快的城市，鄭文燦表示，上任首年就成立住宅發展處，3年一共編列45億2000萬元住宅基金，代表市府推動社會住宅的決心。

此外，市府也分階段推動1萬2000戶公辦自建社宅，第1階段興建12座基地，超過4500戶，2016年陸續動工，其中，中路二號社會住宅預定2019年4月完工。

鄭文燦說，除了自建社會住宅外，市府也透過租金補貼、公辦都更、包租代管等多元化方案，提供約1萬2000戶，依不同的需求提供更具彈性的解決方案。

除此之外，社宅也將設置公益設施，包含社區關懷據點、公托中心、市民活動中心、親子館、日間照顧中心、幼兒園、托嬰中心、圖書館及青年創業中心等，提升居住品質。

鄭文燦表示，自己重要政策之一，便是興建多元化社會住宅，尤其桃園房價是台北1／4、新北的1／2，建置社宅成本較低，若生活機能齊全，是北台灣最適合興建社宅的地方，更能吸引年輕人移居桃園。

鄭文燦指出，市府以公有土地直接興建，及獎勵民間參與、容積率獎勵分回、都市更新取得、廢置營區聯合開發、包租包管、租金補貼等方式，取得社會住宅，分別位在桃園中路、八德、中壢、蘆竹等地，申請對象以7成一般戶、3成弱勢為原則，並有相關限制，住宅不再是奢侈品，居住正義也能落實。

(中國時報)