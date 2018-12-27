潛艦主次裝備 終獲輸出許可

2018年12月27日 01:25 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

潛艦國造有重大進展。「海軍潛艦小組」重要成員、海發中心主任邵維揚少將昨在立法院表示，潛艦所有主、次裝備，包括紅區裝備，都已取得輸出許可，明年3月會向立院國防委員會做機密報告詳盡說明。

明年3月 做機密專案報告

立法院外交及國防委員會昨天續審潛艦國造等預算。由於海軍對潛艦案保密到家，突然宣布拿到輸出許可，包括立委馬文君等聽到邵維揚所說後，還再三確認，所有潛艦裝備真的都已取得？紹維揚也明確答覆「是的」。

紹維揚說，明年3月會做機密專案報告，並邀請台船、中科院等單位出示所有廠商輸出許可文件，讓立委查驗。

聽取報告 再決定預算解凍

不過，不分朝野立委，仍認為潛艦有政治風險與技術風險，均提出凍結部分預算。待明年3月，聽取海軍提出機密專案報告後，再決定是否同意解凍。

其中，民進黨籍立委邱志偉主張凍結10億元，羅致政則認為凍結預算數字可以更高，國民黨籍立委江啟臣主張凍結30億元。主席邱志偉最後決議，明年潛艦編列的原型艦籌建預算75億元，全案送朝野黨團協商。

潛艦紅區裝備包括戰系、聲納、柴油主機、魚雷、飛彈系統等，國內無研製能力，須向外採購或尋求技術援助。外界一般看法，除了美國，歐洲國家在不願得罪中國大陸情況下，其政府不太可能同意批准輸出許可。

37億元預算 將蓋造船廠

海軍參謀長李宗孝昨天表示，目前潛艦國造案的執行與國際大環境都對海軍十分有利，國際廠商頻與國內業者接觸，也表達願意做技術轉移；海軍對此案非常努力地在做，分秒必爭，海軍也會做好最好的管控。

此外，李宗孝也證實，明年編列的原型艦籌建預算75億元中，有一半預算，約37億元是蓋造船廠。李宗孝說，潛艦國造由海軍建造船廠，總共需79億元。

立委馬文君質疑台船是上市公司，得標造潛艦，應該是台船自己出錢蓋，不該是海軍幫忙出這麼多錢。

(中國時報)