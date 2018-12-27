潛艦主次裝備 終獲輸出許可

潛艦國造有重大進展。國防部表示，潛艦主次要裝備輸出許可均已獲得。圖為劍龍級海龍潛艇，自海軍蘇澳基地緊急出港後，於外海實施相關課目的聯合操演。（軍聞社）

友善列印
中國時報
／台北報導

潛艦國造有重大進展。「海軍潛艦小組」重要成員、海發中心主任邵維揚少將昨在立法院表示，潛艦所有主、次裝備，包括紅區裝備，都已取得輸出許可，明年3月會向立院國防委員會做機密報告詳盡說明。

明年3月 做機密專案報告

立法院外交及國防委員會昨天續審潛艦國造等預算。由於海軍對潛艦案保密到家，突然宣布拿到輸出許可，包括立委馬文君等聽到邵維揚所說後，還再三確認，所有潛艦裝備真的都已取得？紹維揚也明確答覆「是的」。

紹維揚說，明年3月會做機密專案報告，並邀請台船、中科院等單位出示所有廠商輸出許可文件，讓立委查驗。

聽取報告 再決定預算解凍

不過，不分朝野立委，仍認為潛艦有政治風險與技術風險，均提出凍結部分預算。待明年3月，聽取海軍提出機密專案報告後，再決定是否同意解凍。

其中，民進黨籍立委邱志偉主張凍結10億元，羅致政則認為凍結預算數字可以更高，國民黨籍立委江啟臣主張凍結30億元。主席邱志偉最後決議，明年潛艦編列的原型艦籌建預算75億元，全案送朝野黨團協商。

潛艦紅區裝備包括戰系、聲納、柴油主機、魚雷、飛彈系統等，國內無研製能力，須向外採購或尋求技術援助。外界一般看法，除了美國，歐洲國家在不願得罪中國大陸情況下，其政府不太可能同意批准輸出許可。

37億元預算 將蓋造船廠

海軍參謀長李宗孝昨天表示，目前潛艦國造案的執行與國際大環境都對海軍十分有利，國際廠商頻與國內業者接觸，也表達願意做技術轉移；海軍對此案非常努力地在做，分秒必爭，海軍也會做好最好的管控。

此外，李宗孝也證實，明年編列的原型艦籌建預算75億元中，有一半預算，約37億元是蓋造船廠。李宗孝說，潛艦國造由海軍建造船廠，總共需79億元。

立委馬文君質疑台船是上市公司，得標造潛艦，應該是台船自己出錢蓋，不該是海軍幫忙出這麼多錢。

(中國時報)

近50校長歡送 高教界讚葉擔當 海軍先斬後奏 嚴德發稱「疏失要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。