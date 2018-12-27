海軍先斬後奏 嚴德發稱「疏失要調查」

2018年12月27日 01:25 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

海軍籌建兩棲船塢運輸艦案，未經立法院同意，軍方即擅自追加預算，國防部長嚴德發表示，這是重大作業疏失，已要求國防部督察室全面調查，追加預算的原因是3次流標後，提高標金10億元，在第4次招標時，成功脫標，由台船得標；而戰規司同意增加預算時，也不知道海軍已決標了，軍種要檢討。

立法院國防委員會最後決議，全案凍結2億元並做專案報告。

「鴻運計畫」兩棲船塢運輸艦案，是軍方委由台船建造載台，標金46.3億餘元，唯全案預算經立院審查同意為62億餘元，但明年卻重新編列為73億餘元，追加10億餘元；朝野立委不滿軍方先斬後奏，並認為立法院只同意能花62億元，軍方不能預算花完了，再來要求，如果立院不同意追加，這些錢誰出？

海軍參謀長李宗孝表示，海軍坦承程序不周，完全認錯，之所以預算會增加，是因物資成本變高後，沒有船廠要投標。

此外，立院審查國防部捐助成立的國防安全研究院預算，傳出軍官到國安院研究一年，可抵晉升將官所需國防大學戰爭學院的學歷，被形容成「軍中的凱達格蘭學校」，國防部決定更改派訓資格，而且不能取代戰爭學院學歷，因此，即使至國安院研修，也未必晉升將官。另國防部說明，國安院辦公的博愛大樓，是國防部出資4000餘萬整修的；國安院明年度預算1億2000餘萬元，最後決議減列2000萬元、凍結2000萬元。

(中國時報)