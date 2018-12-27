涉監視平民 青瓦台遭檢方搜查

2018年12月27日 04:10 中國時報 鍾玉玨 、 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓首爾東部地方檢察廳26日針對青瓦台（總統府）展開搜索，原因是在野的「自由韓國黨」舉報青瓦台轄下機構涉嫌非法監視平民。青瓦台表示，將全力配合調查。這也是現任總統文在寅上台以來，青瓦台首次遭到檢方搜查。

近日南韓最大在野黨自由韓國黨指控青瓦台「特別監察班」非法監視民眾，並於12月20日向檢方檢舉青瓦台祕書室長任鐘晰、民政首席祕書曹國、反腐敗祕書朴炯哲、特別監察班前任負責人李仁傑等4人。

特別監察班 遭在野黨舉報

據韓聯社報導，檢方搜查範圍包括青瓦台民政首席祕書室下屬的反腐敗祕書室以及特別監察班。反腐敗祕書室位於總統辦公室所在的與民館，特別監察班則在中央政府首爾辦公樓的昌成洞分館。

不過，檢方並未在青瓦台內執行強制搜查，而是由青瓦台主動提交材料。據南韓《刑事訴訟法》，針對涉及軍事機密的場所進行搜查必須得到負責人批准。此外，如須搜查前任和現任公務員的物品，也需取得其所屬部門的批准。

「閨密門」 打假消息濫觴

本案雖尚未完成調查，但事實上，南韓官方監控平民，確有先例。2014年，當時尚未因「閨密門」鋃鐺入獄的前任總統朴槿惠不滿「民眾對總統的侮辱性發言已超越限度」，監察院隨後公布政策，嚴懲在網路散播「假消息」行為，並監控國內最大通訊軟體KakaoTalk，至少3800份對話紀錄落入檢方手中，許多民眾擔憂「文字獄」再現。一名首爾男大生說：「如果連私人對話都會被政府監視，真的非常可怕。」

當時，KakaoTalk也出現用戶大逃亡。短短2個月內，以高安全性為賣點的德國「Telegram」通訊軟體使用者從7萬暴增到278萬人。日本前駐韓記者引述韓媒報導、質疑朴槿惠，也因此官司纏身，被禁止返回日本。

(中國時報)