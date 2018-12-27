中信推美元優利定存方案

2018年12月27日 04:10 中國時報 楊閔惠／台北報導

中美貿易戰牽動全球走勢，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）認為，中美貿易戰雖有90天停火協議，僅是長期抗戰的暫時休兵，金融市場仍充滿不確定性。中國信託銀行建議，民眾不妨趁年底進行資產檢視，美元與非美元貨幣建議以60%、40%比例配置，藉此保持資金靈活性、降低單一貨幣的匯率風險。針對美元需求，中信銀行推出美元優利定存專案，無論新舊資金，客戶依牌告匯率轉存15,000美元（含）以上，即可享14天期年利率4%、1個月期定存年利率3.68%優惠。

中信銀行表示，中美貿易戰讓金融市場充滿不確定性，相較2018年， 明（2019）年多數國家景氣動能將放緩，美國也不例外。然而美國失業率今年降至48年來低點，美國聯準會（Fed）亦於日前聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布，2019年美國仍將維持貨幣緊縮政策，利差因素將構成美元2019年重要的下檔支撐因子。展望2019年第一季，中信銀行指出，美國對中國大陸進口產品關稅是否加徵至25%、英國將採何種模式脫歐等政治事件，將加深金融市場震盪風險，進而強化美元避險需求，預估2019年第一季美元仍將維持高檔震盪格局。

為提供民眾多元配置需求，即日起至2019年1月31日止，中信銀行推出多種美元優利定存專案，針對該行臺幣定存客戶，1,000美元即可透過網路銀行或臨櫃參加「新臺幣定存解約轉存」專案，1年期可享年利率3%，讓客戶不用出門也能累積外幣存款；10萬美元（含）以上者，臨櫃辦理可享1年期年利率3.2%。此外，凡參加「新匯入資金」專案，存入新資金5,000美元（含）以上者，臨櫃辦理可享3個月、1年期年利率3%。除美元優利定存外，亦有人民幣、澳幣、紐幣等多種外幣定存方案供民眾選擇，相關活動可上中信銀行官網www.ctbcbank.com查詢。

(中國時報)