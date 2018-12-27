陸轟民進黨歪曲九二共識

2018年12月27日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 藍孝威 、 游昇俯 ／台北北京報導 ／台北北京報導

日前陸委會拋出，陸方的「九二共識」是要消滅中華民國，從不承認有「一中各表」的說法。對此，大陸國台辦發言人馬曉光昨批評，民進黨當局以各種說辭和詭辯來歪曲誣衊；「九二共識」的核心，即確定堅持一個中國原則這一共同認知，清晰界定兩岸關係性質，這符合雙方各自規定，同時得以暫時擱置難以解決的分歧。

堅持一個中國原則

馬曉光昨在記者會上指出，1992年11月，大陸海協會和台灣海基會授權達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是「九二共識」。這是經過兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」。

馬曉光批評，民進黨當局拒絕接受一個中國原則，以各種說辭和詭辯來歪曲誣衊「九二共識」，致使兩岸協商大門關閉，台灣同胞的切身利益受到嚴重的傷害。

勿傷台灣民眾利益

對此，陸委會發言人邱垂正昨稱，不管國台辦如何為九二共識擦脂抹粉，最重要的問題本質還是正視中華民國客觀存在的事實，承認有中華民國存在的空間。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨受訪時表示，既符合各自規定，也得以暫時擱置難以解決分歧的說法，儘管不能解讀成大陸已承認「九二共識、一中各表」，但顯然已採取相對柔軟論述方式，這或許也與九合一選後，「藍強綠衰」的大氛圍有關。

加強口岸防疫宣傳

此外，馬曉光在記者會上也針對非洲豬瘟問題回應稱，大陸有及時向世界動物衛生組織等國際區域組織進行通報，台灣作為世界動物衛生組織的成員，可以及時獲得動物疫情的訊息。大陸的海關也加強了口岸防疫宣傳，提示旅客遵守入境地的相關規定，迄今已發放3.5萬冊宣傳單，6000萬條提示訊息。民進黨當局近期的不實指責，是借題發揮，意圖煽動台灣民眾對大陸的不滿情緒。

針對馬曉光還稱兩岸非貿易農產品疫情訊息交換之所以中斷，與我方聯繫單位異動有關。農委會昨表示，台灣窗口一直是農委會防檢局，沒變動過，國台辦發言是「混淆視聽」，呼籲陸方向我提供疫情通報，才有助緩和兩岸關係。

(中國時報)