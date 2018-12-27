春節加班機拍板 台商仍憂重演爭議

台商擔心春節加班機重演航線爭議，返鄉受阻。圖為自上海直飛桃園機場的東航航班。（中新社資料照片）

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中國時報
、呂佳蓉、／台北報導

交通部民航局昨日宣布，經兩岸持續聯繫溝通，雙方已確認明年春節加班機整體規畫，期間為2019年1月22日至2月19日，依近年往例只在上海等5個較繁忙機場設有上限，其他機場則無上限。主管部門會在2019年1月10日前完成相關作業。不過，還是有台商擔心明年重演航線爭議，使返鄉過年之路受阻。

今年1月4日，大陸宣布啟用M503航路由南向北飛航，由於事前未知會我方，令府院高層極度不滿，出招拖延陸籍航空共176班兩岸春節加班機申請，讓業者知難而退，卻也一度造成疏運能量緊繃。

民航局副局長何淑萍表示，經雙方積極溝通，對彼此關心的問題皆有所理解，陸方也有若干善意回應，後續雙方將進一步溝通，希望在相互尊重、互釋善意下，共同解決問題。

哈爾濱台協常務副會長徐正文受訪時表示，在兩岸政府未有互信之下，台商還是會擔心M503砍加班機事件重演，他形容相關事件就像是，「父母吵架，小孩子倒楣」，身為國民又有按時繳稅，又在外打拚，政府應該要照顧台商的權益。

此外，日前傳出台旅會北京辦事處主任楊瑞宗突然要被調回台灣，對此，有知情人士透露，此為涉及兩岸的重要人事案，但交通部並未知會陸委會，大陸對口單位海旅會也尚未同意，對照2010年楊瑞宗上任時陸方花了數月審批，此次程序存在瑕疵，台旅會北京辦在明年1月以後，恐面臨多個月群龍無首的空窗期。

(中國時報)

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