境外基金投資陸股有望鬆綁

友善列印
中國時報
／台北報導

在台境外基金投資陸股比例不得逾10％上限，有望鬆綁！金管會主委顧立雄昨日透露兩大調整方向，據傳，目前研擬的腹案中，包括上限有可能由目前的10％大幅提高到3成，不過顧立雄對此低調，僅承諾將會「盡快定案」，如果調整，將是10年來首度調升。

目前在台境外基金投資陸股比重上限10％，但隨著今年6月大陸A股納入MSCI新興市場指數權重，且比重將會愈來愈高，但金管會現行的10％規定，已讓許多基金逼近上限。

MSCI納A股比重愈來愈高

據統計，曾有3檔境外基金因投資陸股比重逾10％，而從台灣市場下架；業者也普遍反映金管會對境外基金持有A股比重限制，讓境外基金出手綁手綁腳。

特別是近月陸股跌跌不休，本益比大幅下修，股價已到了「值得投資」的價位，不少法人都喊進A股，因此，若不調升，恐有多檔境外基金碰到天花板，屆時恐引爆下架潮。

不調升境外基金恐爆下架潮

投信境外基金經理人透露，包括安本、富蘭克林、摩根等知名投信，都已向金管會官員建言，放寬投資陸股限制勢在必行，另外，MSCI對A股納入比重將愈來愈高，國內法規卻如此僵化，不僅不合潮流，也不合時宜了。

顧立雄低調承諾盡快定案

另外，基金經理人透露，只有符合「境外基金深耕計畫」者，才能因政策優惠，陸股投資比重可以拉高到30％，但問題是「境外基金深耕計畫」資格是每年審核，對投信業者來說，不確定性太高，萬一明年審核不過，難道要把多的20％陸股賣掉，或者選擇下架嗎？這也說明為什麼投信投顧業者，陸續向金管會反映，要趕快放寬投資陸股的條件。

對此，顧立雄昨（26）日在立法院財委會受訪時指出，關於提高境外基金投資陸股比重，只能透露兩個方向，一是會採取「逐步提高」方式，二是要看有沒有符合境外基金深耕計畫標準，和現行標準相同，符合的境外基金投資比例可以較高。至於何時會有確定方案，顧立雄本來預計年底前公布，現在只能說會盡快完成。

(中國時報)

仲介費5：18 假觀光打工俗擱大碗 汰換二行程機車 6縣市再加碼500

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。