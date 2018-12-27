境外基金投資陸股有望鬆綁

2018年12月27日 04:10 中國時報 黃有容 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

在台境外基金投資陸股比例不得逾10％上限，有望鬆綁！金管會主委顧立雄昨日透露兩大調整方向，據傳，目前研擬的腹案中，包括上限有可能由目前的10％大幅提高到3成，不過顧立雄對此低調，僅承諾將會「盡快定案」，如果調整，將是10年來首度調升。

目前在台境外基金投資陸股比重上限10％，但隨著今年6月大陸A股納入MSCI新興市場指數權重，且比重將會愈來愈高，但金管會現行的10％規定，已讓許多基金逼近上限。

MSCI納A股比重愈來愈高

據統計，曾有3檔境外基金因投資陸股比重逾10％，而從台灣市場下架；業者也普遍反映金管會對境外基金持有A股比重限制，讓境外基金出手綁手綁腳。

特別是近月陸股跌跌不休，本益比大幅下修，股價已到了「值得投資」的價位，不少法人都喊進A股，因此，若不調升，恐有多檔境外基金碰到天花板，屆時恐引爆下架潮。

不調升境外基金恐爆下架潮

投信境外基金經理人透露，包括安本、富蘭克林、摩根等知名投信，都已向金管會官員建言，放寬投資陸股限制勢在必行，另外，MSCI對A股納入比重將愈來愈高，國內法規卻如此僵化，不僅不合潮流，也不合時宜了。

顧立雄低調承諾盡快定案

另外，基金經理人透露，只有符合「境外基金深耕計畫」者，才能因政策優惠，陸股投資比重可以拉高到30％，但問題是「境外基金深耕計畫」資格是每年審核，對投信業者來說，不確定性太高，萬一明年審核不過，難道要把多的20％陸股賣掉，或者選擇下架嗎？這也說明為什麼投信投顧業者，陸續向金管會反映，要趕快放寬投資陸股的條件。

對此，顧立雄昨（26）日在立法院財委會受訪時指出，關於提高境外基金投資陸股比重，只能透露兩個方向，一是會採取「逐步提高」方式，二是要看有沒有符合境外基金深耕計畫標準，和現行標準相同，符合的境外基金投資比例可以較高。至於何時會有確定方案，顧立雄本來預計年底前公布，現在只能說會盡快完成。

(中國時報)