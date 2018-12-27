汰換二行程機車 6縣市再加碼500

2018年12月27日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

汰換老舊二行程機車，6縣市再加碼！環保署為鼓勵民眾盡速淘汰老舊二行程機車，每輛車補助500元，而明（2019）年起與交通部合作，推動大眾運輸消費金補助專案，在台北、新北、基隆、苗栗、台東、新竹市等6縣市，再加碼500元補助金，即每輛車可領取1000元，但這筆錢必須先用在搭乘大眾交通運輸工具，亦即使用上有限制。

環保署空保處長吳盛忠說，淘汰舊車500元補助方案到明（2019）年底便截止，請車主盡速申辦。

吳盛忠指出，推動大眾運輸消費金補助專案是交通部建議的補助方式，目前全國還有70幾萬輛二行程機車，交通部每輛補助500元，加上環保署原本的500元，如車輛全部報廢淘汰，估總經費7、8億元，兩單位各出一半沒問題。目前上述6縣市同意配合，開始實施後也歡迎其他縣市隨時加入。

吳盛忠說，按規定若要領這1000元補助，車主就要搭大眾交通工具，即先提報自己票卡（如悠遊卡）號碼，搭車才有紀錄。等達到額度並確認是搭大眾運輸，就會匯款進入票卡，這時車主就可用於其他方面，相關細節地方政府可再訂得更周延。

至於目前只有6縣市同意配合，是因各縣市本就有淘汰二行程機車的配套措施，且選擇上述新方式，僅增加500元補助，但規定全部1000元的補助費用都須搭乘大眾交通工具，而各縣市的票卡系統不盡相同，未必像悠遊卡那麼方便，大眾運輸可能也不夠普遍，有的車主或許寧願只領環保署的500元現金，或者用各縣市原本的配套辦法。

吳盛忠說，新措施的目的是提供車主多一種選擇，並不具強迫性。而這兩年在中央及地方政府努力下，已淘汰逾70萬輛二行程機車，使車輛總數大幅減少近5成。

(中國時報)