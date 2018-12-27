台灣人壽豐收年 獲逾60個大獎

2018年12月27日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託金控旗下台灣人壽以2018年作為公司營運精進與爭取榮耀的重要年度，成果豐厚，今年榮獲超過60個國內外大獎，其中包含「保險業亞洲獎」、《亞洲保險雜誌》主辦的「Asia Insurance Industry Awards 2018」等9個國際性獎項，而商品創新、數位創新、企業社會責任等專業領域備受肯定。

今年台灣人壽所得的大獎，包括《亞洲銀行及財金雜誌》所舉辦的「保險業亞洲獎」，獲「臺灣年度創新理賠公司」、「臺灣年度最佳新保險商品」、「臺灣年度創新數位保險公司」3大獎項；以銀髮關懷系列專案提報參與由《亞洲保險雜誌》主辦的「Asia Insurance Industry Awards 2018」，榮獲「最佳企業社會責任獎」，為台灣唯一獲獎的企業。

台灣人壽連續兩年獲得「亞洲企業社會責任獎-健康衛生推廣獎」，更是業界唯一連續兩年獲得國家品牌玉山獎傑出企業全國首獎之企業，品牌價值更由去年的10.69億美元提升至21億美元，榮獲「2018全球100大最有價值保險品牌」第49名，顯見台灣人壽的卓越表現深受肯定。

台灣人壽提出「為下一代著想未來」品牌主張，於2018年推出新品牌形象影片「第三個願望」，影片觀看次數破540萬，並榮獲多項華文廣告大獎，如「第41屆時報金像獎-公共服務類最佳影片」、「2018 DSA數位奇點獎-最佳影片創意金獎、最佳廣告文案創意銅獎」、「2018龍璽創意獎-影視廣播類TV銅獎、公益類銅獎」、「2018 4A創意獎-最佳長秒數影片佳作」及「第19屆金手指獎-創意類最佳影音項佳作」。

以滿足客戶需求為目標，台灣人壽持續推出多項業界首創商品、提高理賠服務建立視訊生調系統、創立EdgE數位實驗室，並持續關懷銀髮、弱勢族群，善盡企業社會責任，並在商品創新、服務、理賠、數位金融等各面獲各界肯定。

(中國時報)