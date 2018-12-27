搶3G最後用戶 499吃到飽重出江湖

2018年12月27日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

3G執照到期進入倒數，仍有12.5萬用戶尚未移轉為4G合約，搶攻最後一波移轉商機，台灣之星宣布「499吃到飽」重出江湖，除強調不限速，每月還加碼贈送100元通話費，希望從既有電信三雄手中再多挖些新用戶。

截至11月15日，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星等4家3G業者尚未完成移轉的3G用戶數為12萬5923戶，年底前仍未移轉至4G，明年起電話打出去會轉到客服中心，可在電話上確認後直接升轉4G。

爭取3G升轉4G用戶，電信三雄都提供原號碼、原資費、原合約的「無痛移轉」方案。不讓三雄整碗捧走，台灣之星跟亞太電信祭出重賞，除了拚年底前用戶數能更上層樓，也希望抓住5G普及前的最後一次移轉潮。

台灣之星表示，這次是採限地限時的方式辦理，針對全台跨年晚會附近的指定門市，新申辦或從其他家用3G、4G攜碼者，綁約24個月，每月就可以「499吃到飽」，重點是不限速，每月還加碼贈100元通話費，相當於網外多送50分鐘，算是很有誠意。

無獨有偶，唯一沒有3G用戶的亞太電信也抓住機會搶客，對3G用戶抱怨轉4G後變貴，端出177、277兩種資費，其中177元提供免費傳輸量7GB，用超過後雖降速，但仍可1Mbps吃到飽，特色則是不綁約，且可透過全台7-ELEVEn取件，不用跑門市。

電信三雄方面，中華電信、台灣大哥大都提供最低199元方案，中華電有網內免費40分鐘、網外25分鐘、市話25分鐘，台灣大哥大網內更加到200分鐘，遠傳電信則推149元月租費。

電信業者表示，未移轉3G用戶門號只會保留6個月，從明年元月1日至6月30日，呼籲用戶要儘速升4G，以維護自身權益。

(中國時報)