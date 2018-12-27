商務人士理想品牌 中信銀11連霸

2018年12月27日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託專業品牌形象深植人心！《今周刊》昨日公布第11屆「商務人士理想品牌大賞」評選結果，中國信託金控旗下中國信託商業銀行，連續11年榮獲銀行品牌第一名，並由金管會副主委張傳章頒獎給中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠。

值得一提的是，2018年中信金控及各子公司得獎數再創下歷史新高，總計獲得海內外205個獎項，也是連續7年年度獲獎數破百，顯示中國信託在營運績效、品牌形象、企業社會責任及永續發展等面向之努力深受各界肯定。

主辦單位今年與市場趨勢專家東方線上消費者研究集團合作，透過網路問卷，限定高階商務人士與醫師、律師、會計師等專業人士為調查對象，中信銀行再度勇奪服務類別銀行品牌第1名，成為該評選調查自2008年成立以來，銀行業的11連霸，顯示在商務人士心中，中信銀行始終是最值得信賴的銀行品牌。

中國信託今年以來不論在營運績效、品牌形象、公司治理及企業社會責任均有優異表現，堪稱得獎常勝軍。在品牌形象部分，中信金控從眾多競爭者中脫穎而出，勇奪由經濟部工業局與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合作舉辦的「2018年台灣國際品牌價值調查」第四名，連續三年蟬聯臺灣金融業最佳成績。

中信金控長期推動企業永續經營的努力亦備受肯定，一舉囊括「2018台灣企業永續獎」六個獎項，中信金控董事長顏文隆更獲頒象徵個人獎項最高榮譽之「企業永續傑出人物獎」。

此外，在業務創新及專業表現上，中信銀行不僅獲得IDC （國際數據資訊）年度「金融創新服務獎」之「亞洲最佳銀行」，並17度榮獲《FinanceAsia》（金融亞洲雜誌）評選為「臺灣最佳銀行」，顯示中國信託藉由不斷創新及優化客戶體驗，持續提升海外獲利比重，已成為臺灣最國際化的金融機構。

(中國時報)